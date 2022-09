Nashik : अभियांत्रिकी दिनानिमित्त प्रवरा शिक्षण संस्थेत नेत्र तपासणी शिबिर

By

सिन्नर (जि. नाशिक) : अभियांत्रिकी दिनानिमित्त लोकनेते पद्मभूषण डॉ. बाळसाहेब विखे पाटील प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेच्या सर विश्वेश्वरैय्या इनस्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी, चिंचोली, नाशिक येथे सिंधुताई विखे पाटील मेमोरिअल हॉस्पिटल, चिंचोली (सिन्नर), नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने अभियांत्रिकी दिनानिमित्त नेत्र तपासणी शिबीरातून ८७५ विद्यार्थ्यांची नेत्र तपासणी करण्यात आली. (Eye examination camp at Pravara Education Institute on occasion of Engineering Day Nashik Latest Marathi News)

मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैय्या यांचा जन्मदिवस हा इंजिनिअर्स डे म्हणून साजरा होत आहे. असे संस्थेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. सुश्मिता विखे पाटील यांनी सांगत प्रवराच्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये विविध उपक्रम साजरे होत असतांना, सामाजिक बांधिलकी जपली जाते.

या भागात तांत्रिक शिक्षण आणि आरोग्य सेवा देत असतांना सामान्य जनता हा मुख्य केंद्र बिंदु असणार आहे. माहिती तंत्रज्ञानातून सक्षम आणि निरोगी युवा पिढी उभी राहण्यासाठी संस्था कायमंच कटीबध्द राहिल असे डॉ. सुश्मिता विखे यांनी सांगितले.

प्रारंभी यावेळी डॉ. कल्पना गडसिंग, डॉ.सागर डुकाले, डॉ. संजय महाडीक, डॉ. सर्जेराव फटांगरे, डॉ. बिपीन रोहमारे, डॉ. सागर सपकाळ उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी अभियांत्रिकी प्राचार्य डॉ. गणेश शिंदे, फार्मसीचे प्राचार्य डॉ. विजय तांबे,डॉ.बाळासाहेब घुले , प्रा.वैभव खर्डे, कॅम्पस सुपर वायझर वनिता सानप यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

