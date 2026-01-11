अकबराच्या बापाचा बाप, बापाचा बाप, बापाचा बापही पैदा झाला नव्हता तेव्हा...; कुंभमेळ्यावरून फडणवीस गरजले

नाशिक महापालिका निवडणुकीत भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज सभा झाली. या सभेत फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंसह विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. महापालिकेत गुंतवणूक किती आणली असं विचारणाऱ्यांनाही फडणवीस यांनी चोख प्रत्युत्तर दिलं. नाशिकमध्ये ५७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणल्याचं त्यांनी सांगितलं. तर महापालिकेच्या ५४ एकर जागेचा कमर्शियल वापर करण्यासाठी मनसेची सत्ता असताना ठराव मंजूर केला गेला होता. पण आम्ही त्याचा कमर्शियल वापर केला नाही तर तिथं हिरवीगार झाडं लावली असंही फडणवीस म्हणाले..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधताना म्हटलं की, ब्लू प्रिंट दाखवणारे नाही तर प्रत्यक्ष काम करणारे लोक आहोत. नाशिक बदलतंय, पुढच्या काळात अधुनिक नाशिक तयार करू. राजसाहेब १६ एप्रिल २०१६ रोजीचा हा ठराव आहे. राजसाहेब तेव्हा तुमचे महापौर होते. तुमची महापालिका होती. ५४ एकर जागा विनावापर पडून आहे. तिथं खेळाचं मैदान, उत्सव, चौपाटी, नवं नर्सिंग कॉलेज यासाठी उपयोग करून महापालिकेला पैसे मिळवता येतील यासाठी महापालिकेत तुमची सत्ता असताना हा ठराव मंजूर केलायत. आमची सत्ता आल्यानंतर कमर्शियल वापर नाही केला, आम्ही तिथं झाडं लावून हिरवं गार केलं..भाजपकडून पैशांच्या पाकिटांचं वाटप, शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांनी रंगेहाथ पकडलं; VIDEO आला समोर.नाशिकमध्ये कुंभमेळ्यासाठी वृक्षतोडीवरून वातावरण तापलं होतं. त्याला विरोध झाला. यावरही फडणवीस यांनी त्यांच्या भाषणात विरोधकांवर घणाघात केला. ते म्हणाले की, गिरीशभाऊंनी सांगितलं की मोठी झाडं नाही तर झुडपं तोडायची आहेत. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात केस चाललीय. आम्ही झाडं लावणारी माणसं आहोत. ३ हजार झाडं आणली आहेत. जिथं झाडं लावली आहेत तिथं पुढच्या पाच वर्षात गेलात तर २० वर्षांपूर्वी लावल्यासारखं वाटेल..कुंभमेळा तर करायचाय, पण इथं जे डावे लोकं आलेत की साधू येऊन चिलीम ओढतात त्यांना आमच्या धर्माबद्दल, संस्कृतीबद्दल आणि सनातनबद्दल माहिती नाही. अनादी काळापासून नाशिकच्या तीरावर कुंभमेळा होतो. हा कुंभमेळा काही लोकांचा नाही तर संस्कृतीचा उत्सव आहे. अतीप्राचीन अशी ही संस्कृती आहे..कुंभमेळा अकबराने सुरू केला असं म्हणणाऱ्यांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समाचार घेतला. फडणवीस म्हणाले की, तुमच्यासारखे किती लोक आले तरी हा कुंभमेळा बंद पडणार नाही. औरंगजेबाने प्रयत्न केला तरी कुंभमेळा बंद करू शकला नाही. आता कोणत्या औलादी आल्या त्या अकबराने कुंभमेळा सुरू केला म्हणाल्या.. पण त्यांना सांगतो की अकबराच्या बापाचा बाप, बापाचा बाप, बापाचा बापही पैदा झाला नव्हता तेव्हा याच नाशिकमध्ये कुंभमेळा होत होता. त्यामुळे अशा प्रकारच्या नालायकांना जागा दाखवून देण्यासाठी काम करण्याची आवश्यकता आहे..नाशिकमध्ये सध्या हजारो कोटी रुपयांची कामं सुरू आहेत. १३ कोटींच्या पुलाचं काम सुरूय, राष्ट्रीय महामार्गाचं २७०० कोटींचं काम सुरूय. याशिवाय इतर अनेक कामं सुरू आहे. घाटांचा विस्तार अडीच किलोमीटरपर्यंत करतोय असंही फडणवीस यांनी म्हटलं..Pune : पूजा खेडकरच्या घरी चोरी, ८ दिवसांपूर्वी घरकामाला आलेल्या नेपाळी कामगाराने सगळ्यांचे मोबाईल नेले चोरून.काहींनी कोणती आणि किती गुंतवणूक आली विचारली? मी यादीच घेऊन आलोय. जिंदालची १२ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक, रिलायन्सची ५ हजार कोटींची गुंतवणूक, महिंद्राची ५ हजार कोटींची, महिंद्रा अँड महिंद्रा १० हजार रोजगार असं म्हणत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुंतवणुकीचे आकडेच वाचून दाखवले. एकूण ५७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आम्ही नाशिकमध्ये आणली. मोदींच्या माध्यमातून एचएएल मध्ये विमान बनवण्यासाठी १२ हजार कोटींची गुंतवणूक आलीय. नव्या उद्योगासाठी १ हजार एकर जमीन अधिग्रहण करून नव्यानं एमआयडीसी सुरू करणार आहोत असंही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.