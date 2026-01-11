नाशिक

अकबराच्या बापाचा बाप, बापाचा बाप, बापाचा बापही पैदा झाला नव्हता तेव्हा...; कुंभमेळ्यावरून फडणवीस गरजले

CM Devendra Fadnavis नाशिकमध्ये महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त आयोजित सभेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कुंभमेळा, वृक्षतोड, साधूंच्या चिलीम ओढण्यावरून झालेले आरोप आणि राज ठाकरेंची ब्लू प्रिंट यावर भाष्य केलं.
नाशिक महापालिका निवडणुकीत भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज सभा झाली. या सभेत फडणवीस यांनी ठाकरे बंधूंसह विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. महापालिकेत गुंतवणूक किती आणली असं विचारणाऱ्यांनाही फडणवीस यांनी चोख प्रत्युत्तर दिलं. नाशिकमध्ये ५७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणल्याचं त्यांनी सांगितलं. तर महापालिकेच्या ५४ एकर जागेचा कमर्शियल वापर करण्यासाठी मनसेची सत्ता असताना ठराव मंजूर केला गेला होता. पण आम्ही त्याचा कमर्शियल वापर केला नाही तर तिथं हिरवीगार झाडं लावली असंही फडणवीस म्हणाले.

