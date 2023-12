Nashik News: 2005 पूर्वी जाहिरात, नंतर नियुक्तांना जुनी पेन्शन; फडणवीसांची घोषणा, बैठकीची प्रतीक्षा

Nashik News : नियुक्ती २००५ पूर्वी, तर अनुदान २००५ नंतर मिळाल्याने तांत्रिक कैचीत सापडलेल्या शिक्षकांवर गेली सतरा वर्षे सुरू असलेला अन्याय लवकरच दूर होणार आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या लाभापासून वंचित शिक्षकांसाठी सुखद बातमी आहे.

२००५ पूर्वी जाहिरात निघून नंतर नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. आता फक्त मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मूर्त स्वरूप येण्याची प्रतीक्षा आहे.

यामुळे राज्यातील सुमारे २६ हजार, तर उत्तर महाराष्ट्रातील सुमारे साडेचार हजार शिक्षकांना म्हातारपणाच्या काठीचा आधार होणार आहे. (Fadnavis to apply old pension to employees who were appointed after expiry of advertisement before 2005 Declaration news)