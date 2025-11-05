Fake Currency Case : मालेगाव बनावट नोटांचे रॅकेट उघडकीस; ४ आरोपींना अटक, चांदवड कनेक्शन समोर!

मालेगाव: पाचशे रुपयांच्या बनावट नोटांच्या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत असून पोलिसांनी या प्रकरणात चांदवड येथील अमजद कोतवाल याला अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला १० नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणात अटक झालेल्यांची संख्या आता चारवर पोहोचली आहे..शहरात दहा लाख रुपयांच्या बनावट नोटांसह आलेल्या दोघांना पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. ३१) अटक केली होती. पोलिस पथकाने नाजीर अक्रम मोहम्मद अयुब अन्सारी (३४) आणि मोहम्मद जुबेर मोहम्मद अश्रफ अन्सारी (३३, रा. बऱ्हाणपूर, मध्यप्रदेश) या दोघांना पकडले होते. त्यांच्या ताब्यातून पाचशे रुपयांच्या दोन हजार बनावट नोटा पोलिसांना मिळाल्या. न्यायालयाने त्यांना आठ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे..त्यानंतर शहरातील तौसिफ अंजुम अन्सारी (३६) याला पोलिसांनी सोमवारी अटक केली. दिवाळीच्या काळात पाचशे रुपयांच्या सहा लाखांच्या बनावट नोटा चलनात आणण्यासाठी त्याला विक्री केल्याचा आरोप आहे. यानंतर पोलिसांनी मंगळवारी (ता. ४) चांदवड येथील अमजद कोतवाल याला अटक केली..Pune Crime : संशयित पुस्तके, कागदपत्रे जाळली; जुबेरच्या अटकेनंतर साथीदारांचे कृत्य, ‘एटीएस’च्या तपासात उघड.त्याने संशयितांकडून पाचशे रुपयांच्या ५१ नोटा घेतल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात आणखी काही जणांना अटक होण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. बनावट नोटा चलनात आणण्याचे मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता असल्याने तपास अधिक गतीने सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.