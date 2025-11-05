नाशिक

Fake Currency Case : मालेगाव बनावट नोटांचे रॅकेट उघडकीस; ४ आरोपींना अटक, चांदवड कनेक्शन समोर!

Fourth Arrest in Malegaon Fake ₹500 Notes Case : मालेगाव बनावट नोट प्रकरणात चांदवड येथील अमजद कोतवाल याला पोलिसांनी अटक केली असून, आतापर्यंत चार जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिस तपासात बनावट चलनाचे मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मालेगाव: पाचशे रुपयांच्या बनावट नोटांच्या प्रकरणाची व्याप्ती वाढत असून पोलिसांनी या प्रकरणात चांदवड येथील अमजद कोतवाल याला अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला १० नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणात अटक झालेल्यांची संख्या आता चारवर पोहोचली आहे.

