Nashik Fake Birth Certificate : नाशिकमध्ये बनावट जन्मदाखल्याचे रॅकेट? संशयित महिलेवर सातपूर पोलिसांत गुन्हा दाखल!

Aadhaar Complaint Office Orders Inquiry : नाशिकच्या सातपूर विभागीय कार्यालयांतर्गत बनावट जन्मदाखला प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलीस आता या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.
नाशिक: शहरात बनावट जन्मदाखल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, संशयित महिलेविरोधात सातपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई येथील विभागीय आधार तक्रार कार्यालयाच्या आदेशानंतर झालेल्या चौकशीत हा प्रकार समोर आला.

