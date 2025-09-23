नाशिक

Nashik News : बोगस दिव्यांगांचे लाभ होणार बंद; जिल्हा परिषदांना प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचे आदेश

नाशिक: राज्यातील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या वापरावर आता कठोर बंदोबस्त केला जात आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदली प्रक्रियेत सूट घेणारे किंवा आवडीच्या ठिकाणी बदली करून घेणारे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची प्रमाणपत्राची तपासणी करण्यात येणार आहे.

