नाशिक

Ashok Kharat भोंदुगिरीतून जमवली ५०० कोटींची मालमत्ता, नाशिकमध्ये ७० एकर जमीन; नातलगांच्या नावावरही संपत्ती

Ashok Kharat Wealth Probe शुक्रवारी 'एसआयटी ने खरात याची तब्बल आठ तासांपेक्षा अधिक तास कसून चौकशी केली. कॅप्टन खरात याने काही वर्षांत भोंदूगिरीच्या माध्यमातून कोट्यवधीची मालमत्ता जमविली आहे.
Ashok Kharat Property

Ashok Kharat Property

सूरज यादव
Updated on

अंकज्योतिष असलेला स्वयंघोषित 'कॅप्टन' अशोक खरात याच्याभोवती विशेष तपास पथकाने फास आवळला असून, शुक्रवारी (ता. २०) आठ तासांपेक्षा अधिक तास त्याची कसून चौकशी करण्यात आली. दरम्यान, अशोक खरात याच्याकडे खंडणी मागणारा व ती न मिळाल्यानेच कार्यालयातील लैंगिक शोषणाचे बिंग फोडणारा 'ऑफिसबॉय' नीरज जाधव यास 'एसआयटी' च्या पथकाने शुक्रवारी अटक केली आहे. दरम्यान, महिलांचे वेगवेगळ्या विधींच्या नावाखाली लैंगिक शोषण केल्याच्या ५८ नव्हे, तर शेकडो व्हिडिओ क्लिप असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

