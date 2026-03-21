Ashok Kharat भोंदुगिरीतून जमवली ५०० कोटींची मालमत्ता, नाशिकमध्ये ७० एकर जमीन; नातलगांच्या नावावरही संपत्ती

अंकज्योतिष असलेला स्वयंघोषित 'कॅप्टन' अशोक खरात याच्याभोवती विशेष तपास पथकाने फास आवळला असून, शुक्रवारी (ता. २०) आठ तासांपेक्षा अधिक तास त्याची कसून चौकशी करण्यात आली. दरम्यान, अशोक खरात याच्याकडे खंडणी मागणारा व ती न मिळाल्यानेच कार्यालयातील लैंगिक शोषणाचे बिंग फोडणारा 'ऑफिसबॉय' नीरज जाधव यास 'एसआयटी' च्या पथकाने शुक्रवारी अटक केली आहे. दरम्यान, महिलांचे वेगवेगळ्या विधींच्या नावाखाली लैंगिक शोषण केल्याच्या ५८ नव्हे, तर शेकडो व्हिडिओ क्लिप असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..शुक्रवारी 'एसआयटी ने खरात याची तब्बल आठ तासांपेक्षा अधिक तास कसून चौकशी केली. रात्री उशिरापर्यंत 'एसआयटी'कडून खरातच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तपास सुरू केला. मात्र, खरात याच्याकडून पुरेसे सहकार्य तपास पथकाला मिळत नसल्याचेही समोर येत आहे..स्वतःला कृष्णाचा अवतार म्हणायचा...खरातकडे अंकशास्त्रानुसार ज्योतिषच्या माध्यमातून भविष्य जाणून घेण्यासाठी आलेल्या महिलांना तो आपल्या चतुर बोलण्यातून संमोहित करायचा. यादरम्यान तो महिलांना स्वतःला कृष्णाचा अवतार सांगत महिलेस 'तू मागच्या जन्मातील माझी राधा' असल्याचे सांगत तिला आपल्या पाशात अडकवायचा, कौटुंबिक भीती, पतीचा आकस्मिक मृत्यू असे भीतिदायक भविष्य वर्तवित तो महिलांना आपल्या लैंगिक शोषणाचा बळी बनवत होता. प्रारंभी महिलांना कडवट स्वरूपाचे गुंगीकारक औषध देऊन तो त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करायचा. त्यानंतर मात्र तो या महिलांचे विधीच्या नावाखाली सातत्याने लैंगिक शोषण करीत असल्याचे समोर येत आहे. या स्वरूपाच्या ५८ नव्हे, तर शेकडो व्हिडिओ क्लिप्स असल्याचे समोर आले,.प्रॉपर्टीच्या आकड्यात दररोज वाढ?कॅप्टन खरात याने काही वर्षांत भोंदूगिरीच्या माध्यमातून कोट्यवधीची मालमत्ता जमविली आहे. नाशिकमध्ये आलिशान बंगला, कॅनडा कॉर्नर परिसरात कार्यालय, तर नाशिक परिसरात जमिनी, भूखंड तसेच मिरगाव (ता. सिन्नर) येथे आलिशान फार्म हाउस, त्याच ठिकाणी सुमारे ७० एकर जमीन, याशिवाय शिर्डीत कोट्यवधीची मालमत्ता आहे. अशी सुमारे ५०० कोटीपेक्षा अधिकची मालमत्ता त्याने भोंदूगिरीतून जमविल्याचे बोलले जाते. या मालमत्ता त्याने पत्नी, मुलगी आणि मुलासह जवळच्या नातलगांच्या नावावर घेतल्याचेही बोलले जाते. त्याच्या घर झडतीतून पोलिसांच्या हाती पिस्तूलसह जिवंत काडतुसे, मालमत्तेची कागदपत्रे तसेच आठ ते दहा लाखांची रोख रक्कम हाती लागली आहे..नातलगांच्या नावे संपत्तीखरातने विविध मालमत्ता त्याची पत्नी, मुलगी आणि मुलासह जवळच्या नातलगांच्या नावे खरेदी केल्याचे बोलले जाते. पोलिसांनी त्याच्या घराची झडती घेत पिस्तुलासह जिवंत काडतुसे, मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त केली.