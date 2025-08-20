Nashik Crime : अघोरी शक्तीच्या नावाखाली अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग; नाशिकमध्ये भोंदूबाबावर पोक्सोचा गुन्हा

नाशिक: आपल्याकडे असलेली अघोरी शक्ती लग्नानंतर अल्पवयीन मुलीला मिळेल, असे भासवून अल्पवयीन मुलीवर विवाहासाठी दबाव टाकत तिचा विनयभंग केला. पीडितेच्या वडिलांनी विवाहाला विरोध केला असता, त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी संशयित भोंदूबाबासह त्याचा मित्र, आई आणि पीडितेच्या आईविरोधात नाशिक रोड पोलिसांत पॉक्सोसह विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पीडितेच्या आईसह सिद्धार्थ भाटे ऊर्फ सिद्धार्थ गुरू, त्याचा मित्र ओम आणि त्याची आई यांच्याविरोधात पीडितेच्या वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीडितेचे आई- वडील हे कौटुंबिक वादातून विभक्त राहतात. वडील कल्याण, तर आई नाशिक रोडच्या राहुलनगर परिसरात राहतात. त्यांची सतरावर्षीय पीडित मुलगी ही आईसोबतच राहते. .वडील मुलीला भेटण्यासाठी अधून-मधून येतात. दरम्यान, १९ मेस पीडितेच्या संशयित आईने पतीला फोन करून मुलीचे लग्न ठरविल्याचे सांगत त्यांच्याकडे लग्नासाठी एक लाख रुपयांची मागणी केली. वडिलांनी मुलगी अल्पवयीन असल्याचे सांगत विरोध केला. संशयित मुलगा हा भोंदूबाबा असल्याचे समजल्याने २९ मेस ते नाशिक रोडला घरी आले असता, त्या वेळी संशयित भोंदूबाबा सिद्धार्थ, त्याचा मित्र ओम, त्याची आई व पीडितेची आई उपस्थित होते. त्या वेळी संशयित भोंदूबाबाने त्यांना लग्नास विरोध केल्यास ठार मारण्याची धमकी दिली. .पीडितेशी अश्लील वर्तन करीत तिचा विनयभंग केला. तसेच लग्नास विरोध केल्यास वा हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास सोडणार नाही, अशी धमकीही भोंदूने पीडितेला दिली. पीडितेच्या आईने तिच्या इच्छेविरोधात संशयिताविरोधात साखरपुडा केल्याचेही समजल्याने पीडितेच्या वडिलांनी नाशिक रोड पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपनिरीक्षक काकडे तपास करीत आहेत..Satara Crime: तासवडेत गोवा बनावटीची दारू जप्त; उत्पादन शुल्कची कारवाई, मुद्देमालासह एक जण ताब्यात .‘अंनिस’चीही पोलिसांत धाव‘अंनिस’ने संशयितांविरोधात जादूटोणाविरोधी कलमान्वये गुन्हात वाढीव कलम लावावे, अशी मागणी करत पोलिसांकडे धाव घेतली आहे. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना निवेदन देताना समितीचे राज्य प्रधान सचिव डॉ. टी. आर. गोराणे, जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रा. आशा लांडगे, जिल्हा प्रधान सचिव अरुण घोडेराव, महेंद्र दातरंगे, जिल्हा कायदा सल्लागार ॲड. सुशीलकुमार इंदवे, रंजन लोंढे, डॉ. विभावरी गोराणे, राज्य महिला आयोग तक्रार निवारण केंद्राचे चंद्रमोरे, ॲड. प्रभाकर वायचळे, ॲड. प्रशांत खरे, ॲड. पुष्पा ढवळे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.