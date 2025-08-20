नाशिक

Nashik Crime : अघोरी शक्तीच्या नावाखाली अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग; नाशिकमध्ये भोंदूबाबावर पोक्सोचा गुन्हा

Fake Godman Arrested for Molesting Minor : नाशिकमध्ये एका भोंदूबाबाने अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने या घटनेचा निषेध करत कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
नाशिक: आपल्याकडे असलेली अघोरी शक्ती लग्नानंतर अल्पवयीन मुलीला मिळेल, असे भासवून अल्पवयीन मुलीवर विवाहासाठी दबाव टाकत तिचा विनयभंग केला. पीडितेच्या वडिलांनी विवाहाला विरोध केला असता, त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी संशयित भोंदूबाबासह त्याचा मित्र, आई आणि पीडितेच्या आईविरोधात नाशिक रोड पोलिसांत पॉक्सोसह विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

