Nashik News : प्रशासकीय अधिकारी की घोटाळेबाज? डॉ. सैंदाणेंच्या बनावट पदविकेचे पितळ उघडे; जिल्हा रुग्णालयाकडून बडतर्फीची शिफारस

नाशिक: वैद्यकीय पदव्युत्तर पदविका (डी. आर्थो) बनावट असल्याचे निष्पन्न होऊनही आरोग्य विभागात उच्च पदावर मिरविणाऱ्या डॉ. निखिल सैंदाणे यांना अखेर पोलिस कोठडीचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे. .शासनाची फसवणूक करून कोरोनाकाळात अतिदक्षता विभाग उभारणीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांनी त्यांना अटक केली असून, न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान, डॉ. सैंदाणे यांच्या कारनाम्यांमुळे त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस जिल्हा रुग्णालयाने आरोग्य विभागाकडे पाठविला असून, त्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे..डॉ. सैंदाणे यांच्याकडील वैद्यकीय पदव्युत्तर पदविका (डी.आ र्थो) ही पूर्णतः बनावट असल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. या खोट्या शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारे त्यांनी आरोग्य विभागात शासकीय नोकरी मिळवलीच. पण पुढे जिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य प्रशासकीय अधिकारीपदापर्यंत मजल मारली. बनावट पदविकेवर अधिकार, निर्णय आणि कोट्यवधींच्या निधीवर ताबा मिळाल्याचा हा गंभीर प्रकार असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे..कोविड काळात जनतेच्या जिवाशी खेळकोविडसारख्या भीषण आरोग्य संकटात रुग्णालयातील अतिदक्षता विभाग उभारणीसाठी आलेल्या निधीत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप तपासात ठोस होत आहेत. बनावट पदविकाधारक अधिकाऱ्याच्या हाती आरोग्य यंत्रणेचे नियंत्रण दिल्यामुळेच हा अपहार शक्य झाला का, असा सवाल उपस्थित होत आहे..जामीन फेटाळला, थेट कोठडीडॉ. सैंदाणे यांनी अटक टाळण्यासाठी न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे, बनावट वैद्यकीय पदविका आणि शासनाची फसवणूक लक्षात घेता अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आला. अखेर सोमवारी (ता. १२) सायंकाळी त्यांच्या राहत्या घरातून त्यांना अटक करण्यात आली. मंगळवारी न्यायालयात हजर केले असता, दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. थोरात यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे..'आरोग्य'च्या दुर्लक्षावर प्रश्नचिन्हबनावट पदविका उघड होऊनही संबंधित डॉक्टरवर वेळेत कारवाई न होणे, उलट त्याला महत्त्वाच्या पदावर बसवणे, हा प्रकार आरोग्य विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे. तपासादरम्यान आणखी जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..