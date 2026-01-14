नाशिक

Nashik News : प्रशासकीय अधिकारी की घोटाळेबाज? डॉ. सैंदाणेंच्या बनावट पदविकेचे पितळ उघडे; जिल्हा रुग्णालयाकडून बडतर्फीची शिफारस

Fake Postgraduate Medical Degree Exposed in Nashik Health Department : शासनाची फसवणूक करून कोरोनाकाळात अतिदक्षता विभाग उभारणीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांनी त्यांना अटक केली असून, न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
health department scam

health department scam

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: वैद्यकीय पदव्युत्तर पदविका (डी. आर्थो) बनावट असल्याचे निष्पन्न होऊनही आरोग्य विभागात उच्च पदावर मिरविणाऱ्या डॉ. निखिल सैंदाणे यांना अखेर पोलिस कोठडीचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
doctor
scam
Health Department
Corruption
Certificate
Arrest
fake degree

Related Stories

No stories found.