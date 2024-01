Nashik Crime News : तोतया ‘पीए’ निघाला खातेदार

Nashik Crime News : भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाकडून मुख्यमंत्र्याच्या तोतया पीए यास अटक करण्यात आली आहे. तोतया पीए जिल्हा बँकेचा खातेदार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शोध पथकाचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सत्यवान पवार संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत होते. (Fake PA turned out to be account holder nashik crime news )