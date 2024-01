Nashik News : निफाड ड्रायपोर्टचा मार्ग अखेर मोकळा; शेतकऱ्यांची जमीन खरेदीचा निर्णय

Nashik News : निफाडमध्ये प्रस्तावित ड्रायपोर्टच्या उभारणीसाठी ‘निसाका’ची १०८ एकर जागा ‘जेएनपीटी’कडे सुपूर्द झाल्यानंतर आता रेल्वे, रस्त्यांसाठी शेतकऱ्यांची साडेआठ एकर जागा खरेदीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

यामुळे निफाड साखर कारखान्याच्या जागेवर ड्रायपोर्ट उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.(road to Niphad is open finally clean for transport nashik news)