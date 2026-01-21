Nashik Fake Police : नाशिकमध्ये तोतया पोलिसांचा सुळसुळाट! एकाच दिवशी चार ज्येष्ठ नागरिकांना लुटले

नाशिक: शहरात तोतया पोलिसांची टोळीने अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. सोमवारी (ता. १९) तोतया पोलिसांनी शहर परिसरात दोघींस, तर दोघा ज्येष्ठ नागरिकांना गाठून त्यांना पोलिस असल्याची बतावणी केली आणि त्यांचे दागिने हातचलाखीने लंपास करीत त्यांना लुबाडले आहे. या प्रकरणी पंचवटी, उपनगर व नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, तोतया पोलिसांच्या या टोळीच्या मुसक्या आवळण्याचे आव्हान शहर पोलिसांसमोर उभे राहिले आहे. .मंदा वसंत वाघ (वय ५५, रा. फुलेनगर, पेठरोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, सोमवारी (ता.१९) दुपारी सव्वा चारच्या सुमारास त्या शालेय पोषण आहाराचे काम आटोपून परत घराकडे पेठरोडने पायी येत होत्या. त्या गुरुदत्त सहकारी बँकेसमोरील रस्त्याच्या कडेला असताना, ३५ ते ४५ वयोगटातील तिघे संशयित त्यांच्याकडे आले आणि पोलिस असल्याचे सांगितले. .पुढे रस्त्यावर एका महिलेच्या गळ्यावर चाकूने मारून त्यांची सोन्याची पोत हिसकावून नेल्याचे सांगत, संशयितांनी त्यांनाही त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची पोत काढून ठेवण्यास सांगितले. मंदा वाघ यांचाही संशयितांवर विश्वास बसला. त्यांनी गळ्यातील सोन्याची पोत काढली त्यावेळी संशयितांनी मदतीचा बहाणा करीत, त्यांच्या हातातील पोत घेतली आणि कागदात गुंडाळून त्यांच्याकडे दिली..परंतु त्या घरी आल्यानंतर त्यांनी कागदाची पुडी उघडून पाहिले असता, त्यात दगड आढळून आले. संशयितांनी मंदा वाघ यांची ५० हजारांची सोन्याची पोत हातोहात लंपास केली. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात गुन्हा केला आहे..तर, उपनगर हद्दीत दुसरी घटना सोमवारी (ता.१९) दुपारी तीनच्या सुमारास घडली. जागृती अविनाश टिळे (वय ५६, रा. रॉयल कॉलनी, टागोरनगर, उपनगर) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्या शिक्षिका असून, दुपारी राहत्या घराजवळील सिद्धार्थ नगरच्या राज ज्वेलर्सजवळ होत्या..त्यावेळी दुचाकीवरून आलेल्या दोघा संशयितांनी त्यांना पोलिस असल्याची बतावणी केली आणि त्यांच्या बोटातील ३० हजारांच्या दोन सोन्याच्या अंगठ्या मदतीच्या बहाण्याने घेतल्या. त्यांच्या पर्समध्ये ते ठेवत असताना पर्समधील १० हजारांची रोकड आणि अंगठ्या असा ४० हजारांचा ऐवज हातचलाखीने लंपास केला. त्या घरी आल्यानंतर त्यांना पर्समध्ये अंगठ्या व पैसे मिळून आले नाही..तिसरी घटनाही दुपारी अडीचच्या सुमारास उपनगरच्या जैन कॉलनीत घडली. प्रकाशचंद सूरजमल सिसोदिया (वय ७६, रा. सुखवस्तू, जैन कॉलनी, आर्टिलरी सेंटर रोड, नाशिक रोड) यांच्या फार्यादीनुसार, सोमवारी (ता १९) दुपारी अडीचच्या सुमारास ते राहत्या घराजवळ जैन कॉलनीतील कॉर्नरवर असताना, दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी पोलिस असल्याची बतावणी करीत, अंगावरील दागिने काढून ठेवण्यास सांगितले. मदतीचा बहाणा करीत, त्यांचे सोन्याची अंगठी, सोन्याची चेन आणि खिशातील ५ हजारांची रोकड असा २ लाख ३० हजारांचा ऐवज हातचलाखीने लंपास केला. या दोन्ही गुन्ह्याची नोंद उपनगर पोलिसात केली आहे..Nagpur Crime: गुंतवणुकीच्या नावावर १ कोटींची फसवणूक; भागीदाराचाच डाव.नाशिक रोडला अंगठ्या, रोकड लंपासतर चौथी घटना, जेलरोडला सोमवारी (ता. १९) दुपारी अडीचच्याच सुमारास घडली. दत्तात्रेय बाळकृष्ण विसपुते (वय ८४, रा. शनी चौक, मुंढे गल्ली, पंचवटी) हे जेलरोडच्या अष्टेकर ज्वेलर्ससमोरून त्यांच्या दुचाकीवरून जात होते. त्यावेळी दोघा संशयितांनी त्यांना अडविले आणि पोलिस असल्याची बतावणी करीत नाकाबंदी करून तपासणी सुरू असल्याचे सांगितले. .त्यावेळी त्यांनी विसपुते यांच्याकडील पिशवीतील वस्तू पाहत असताना त्यांची अंगझडती घेतली. त्यावेळी त्यांनी विसपुते यांना अंगठ्या व आठ हजार रुपये असा ३० हजारांचा ऐवज काढून ठेवण्यास सांगितले. त्यानंतर त्यांनी ते हातचलाखीने पिशवीत ठेवण्याचा बहाणा केला आणि निघून गेले. विसपुते यांनी नंतर पाहिले असता त्यात अंगठ्या व रोकड नव्हती. याप्रकरणी नाशिक रोड पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.