Nitin Upasani : बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा: 'सही माझी नाही!' उपसंचालक उपासनींचा पोलिसांसमोर दावा; एका आयडीसाठी ३ ते ५ लाखांची लाच

Arrest of Former Education Deputy Director Nitin Upasani : नाशिक येथील तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी एक हजारहून अधिक बनावट शालार्थ आयडी विकून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली असून, ते सध्या शहर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कोठडीत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणी शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी शालार्थ प्रस्तावांवरील सह्या आपल्या नाहीत, आपण त्या केलेल्या नाहीत, असा दावा पोलिस चौकशीत केला आहे. दुसरीकडे एका प्रस्तावावर सहीसाठी तीन ते पाच लाख घेत सुमारे एक हजार बनावट शालार्थ आयडी विकल्याचे पोलिस तपासातून समोर येत आहे.

