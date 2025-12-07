Nitin Upasani : बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा: 'सही माझी नाही!' उपसंचालक उपासनींचा पोलिसांसमोर दावा; एका आयडीसाठी ३ ते ५ लाखांची लाच

नाशिक: बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणी शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी शालार्थ प्रस्तावांवरील सह्या आपल्या नाहीत, आपण त्या केलेल्या नाहीत, असा दावा पोलिस चौकशीत केला आहे. दुसरीकडे एका प्रस्तावावर सहीसाठी तीन ते पाच लाख घेत सुमारे एक हजार बनावट शालार्थ आयडी विकल्याचे पोलिस तपासातून समोर येत आहे..उपासनी सध्या शहर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कोठडीत आहेत. दरम्यान, याच प्रकरणी अटक असलेले दत्तात्रय पाटील यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने त्यांची मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात मार्चमध्ये एक हजारापेक्षाही अधिक बनावट शालार्थ आयडी करत शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे..या गुन्ह्याचा तपास शहर आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक रामदास शेळके करीत आहेत. याच प्रकरणी बुधवारी (ता. ३) तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांना अटक करण्यात आली. सोमवारपर्यंत (ता. ८) त्यांना न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या घोटाळ्यासंदर्भात त्यांच्याकडे पोलिस चौकशी सुरू आहे..यादरम्यान त्यांनी पोलिसांना शालार्थ आयडी प्रकरणाच्या प्रस्तावावर सह्या केल्या नसल्याचा दावा केला आहे. तर, उपासनी यांनी त्या वेळी एक आयडी प्रस्ताव मंजुरीसाठी वैयक्तिक स्तरावर तीन ते पाच लाख रुपये घेतल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासातून समोर आले आहे. उपासनी यांनी सुमारे एक हजाराहून अधिक बनावट आयडी विकल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाल्याचे समजते..धक्कादायक घटना ! 'अहिल्यानगरमध्ये जावयाने जीवन संपवले': चिठ्ठी, व्हिडिओ क्लिप सापडल्याने उडाली खळबळ...शहर आर्थिक गुन्हे शाखेने अमळनेर येथून संशयित मनोज रामचंद्र पाटील (रा. नवलनगर, धुळे), नीलेश निंबा पाटील (रा. चिंचोली, ता. चोपडा) या दोघांसह अविनाश पाटील, दत्तात्रय पाटील यांनाही अटक केली होती. तर, नाशिक रोड पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक अशोक गिरी यांनी संशयित शरद शिंदे, किरण पाटील आणि अविनाश पाटील यांच्याशी संगनमत करीत पुराव्यांत फेरफार करून छेडछाड केल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. सदरची बाब उघडकीस येताच पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी गिरी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. पोलिस निरीक्षक रामदास शेळके तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.