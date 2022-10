By

लखमापूर (जि. नाशिक) : कीटकनाशकांचा प्रभावाचा प्रश्‍न आणि बनवेगिरीबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेत कृषि विभागाने टाकलेल्या छाप्यात तळेगाव येथे सुमारे सव्वा सहा लाखांचा बनावट कीटकनाशकांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. (Fake stock of pesticides seized by agriculture department team at Talegaon dindori nashik Latest Crime News)

नाशिक जिल्ह्यात द्राक्ष व भाजीपाला ही पिके मुख्य असून हंगामाच्या सुरवातीला शेतकऱ्यांकडून किटकनाशकाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. अधिकृत कीटकनाशके विक्रेते यांच्याव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना अनाधिकृत व्यक्तीकडून कमी दरात बनावट कीटकनाशके उपलब्ध करून दिले जात असल्याचा संशय कृषी विभागास होता. त्यादृष्टीने सापळा रचून तळेगांव येथील मे. नंदिनी किचन अॅप्लीकेशन प्रा. लि. यांच्या आवारात संशयित कीटकनाशक साठा कृषी विभागाच्या जिल्हा भरारी पथकाने जप्त केला आहे.

विभागीय कृषी सहसंचालक मोहन वाघ यांच्या आदेशानुसार तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी विवेक सोनवणे, तंत्र अधिकारी (गु.नि) संजय शेवाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक नितेंद्र पानपाटील यांच्या सहकार्याने जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक अभिजीत घुमरे यांनी ही कारवाई केली आहे.

भरारी पथकाने बनावट कीटकनाशकाचा सुमारे २९५ किलो/ लिटरचा साठा जप्त केला असून, त्याचे बाजारमूल्य सुमारे ६.१६ लाख एवढे आहे. कारवाईत दिंडोरीचे कृषी अधिकारी दीपक साबळे सहभागी झाले होते. संशयित दीपक मोहन अग्रवाल यांच्याविरुद्ध कीटकनाशक कायदा, नियम तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक अभिजित घुमरे यांनी दिंडोरी पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस निरीक्षक प्रमोद वाघ करीत आहेत.

