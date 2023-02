Onion Crop Crisis : कांद्याचे घसरते भाव अन्‌ करपाचा प्रादुर्भाव!

देवळा (जि. नाशिक) : येथील कसमादे भागात यावर्षी रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात उन्हाळ कांद्याची लागवड झाली असली तरी आधी लागवड केलेल्या कांदा पिकावर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने उत्पादन घटणार आहे.

आणि त्यात दुसरी चिंतेची बाब म्हणजे गेल्या पाच-सात दिवसांपासून लाल कांद्याचे सरासरी बाजारभाव हजारा पेक्षाही कमी झाल्याने कांदाउत्पादक शेतकरी अस्वस्थ झाले आहेत. कांद्याचे घसरते भाव आणि त्यात करपाचा प्रादुर्भाव यामुळे शेतकऱ्यांत प्रचंड नाराजी आहे. (Falling price of onion and incidence of tax decline in production prices slowed down economy of farmers nashik news)

शेतकऱ्यांनी महागडे बियाणे वापरून कांद्याची लागवड केली आहे. परंतु जानेवारी महिन्यात झालेल्या अवकाळी वातावरणामुळे उन्हाळ कांद्याला फटका बसला आहे. ज्या भागात पाऊस झाला तेथे व इतर ठिकाणी दव पडल्यामुळे कांद्याच्या पिकाचे नुकसान झाले आहे.

त्या अवकाळीचा मोठा फटका कांदा पिकाला बसला. त्याचे अनिष्ट परिणाम आता दिसून येत आहे. या परिसरात अंदाजे ३० ते ४० टक्के लागवडी खालील क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात करपा रोगाचे प्रमाण दिसून येत आहे.

कांदा पिकाला थंडी पोषक असते. या वर्षी मोठ्या प्रमाणात थंडी न पडल्याने त्याचा विपरीत परिणाम झाला. शेतकऱ्यांनी फवारणी देखील केली परंतु ढगाळ वातावरण तसेच दाट धुके यांमुळे कांदा पिके खराब झाली.

यावर्षी पोषक हवामान नसल्याने शेतकऱ्यांना कांदा पिकावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागत आहे. इतर पिकांचे पर्याय नसल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कांदा पिकाची लागवड केलेली आहे. खराब हवामानाचा फटका या पिकाला बसल्याने त्याचा उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे.

बाजारभाव कमी

सध्या कांद्याचे बाजारभावही कमी होत असल्याने शेतकऱ्यांनी केलेला प्रचंड खर्च वसूल होईल की नाही याबाबत शंका आहे. गेल्या महिन्यात सरासरी १ हजार ते १ हजार १०० रुपये प्रतिक्विंटल जाणारा कांदा सध्या ७०० ते ९०० रुपये क्विंटल विकला जात आहे. यामुळे कांदा यावर्षी शेतकऱ्याचे आर्थिक गणित बिघडणार असे चित्र आहे.

"नाशिक जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या भावात मोठी घसरण होत आहे. या महिन्यात कांदयाला प्रतिक्विंटल कमीतकमी ३०० रुपये तर सरासरी ९०० रुपये दर मिळत आहे. बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. सरकारने हस्तक्षेप करून भावात सुधारणा घडवून आणावी." - कुबेर जाधव, संपर्क प्रमुख कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

"महागडी खते, बियाणे, रोप तयार करून चार एकर क्षेत्रावर कांदा लागवड केली. त्यासाठी दोन वेळा तणनाशक फवारणी केली. मात्र लागवडी नंतर २० ते२५ दिवसातच लागवड क्षेत्रावर करपा व मररोगाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने कांदापीक खराब झाले. यामुळे कांदा पीक सोडून देण्यासारखी परिस्थिती झाली आहे." -संजय ढाबळे, मुंजवाड, बागलाण

"वर्षभरापासून कांद्यासह कोणत्याही शेतमालाला भाव मिळत नाही. शेतमाल स्वस्त दरात खरेदी करण्याच्या या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडल्याने आज बाजारपेठेमध्ये मोठ्या प्रमाणात मंदीचे सावट आहे." - भारत दिघोळे, संस्थापक महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.

