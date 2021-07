जुने नाशिक : वाडीवऱ्हे येथे बुधवारी (ता. २१) झालेल्या अपघातात जुने नाशिकमधील रिजवान कुरेशी याचा मृत्यू कुटुंबावर घाला घालणारा ठरला आहे. कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती गेल्याने संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी आता वडिलांवर आली आहे, तर आठ महिन्यांपूर्वीच विवाह झालेला असल्याने संसाराचा सारीपाट मांडण्यापूर्वीच नववधूचेही सुखी संसाराचे स्वप्न भंगले आहे. (family mourns the death of Rizwan Qureshi in an accident at wadivarhe)

नागरिकांनी व्यक्त केली हळहळ

कुरेशी कुटुंबीयांचा रिजवान हाच आधार होता. आई, वडील, लहान भाऊ आणि नवविवाहित पत्नी अशा सर्वांची जबाबदारी त्याच्यावरच होती. मटण विक्रीचा व्यवसाय करून तो कुटुंब चालवत होता. सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी मोठ्या थाटात त्याचा विवाह झाला. त्यानंतर दोघेही सुखी संसाराची स्वप्न रंगवत असताना बुधवारचा (ता.२१) दिवस त्या नवदांपत्यांसह कुरेशी कुटुंबीयांसाठी जीवनात अंधार पसरविणारा ठरला. रिजवानच्या जाण्याने त्या नववधूचे आयुष्य उद्ध्वस्त तर झालेच, शिवाय कुरेशी कुटुंबीयांचा आधारदेखील हिरावला गेला. मनमिळाऊ स्वभाव असलेला रिजवान आपल्यात नाही, या विचाराने त्याचा मित्रपरिवार तसेच परिसरातील नागरिकांनी हळहळ व्यक्त केली. त्या नववधूच्या जीवनात कधी न भरून निघणारी अशी पोकळी निर्माण झाली आहे. गुरुवारी (ता.२२) दुपारच्या सुमारास त्याचा दफनविधी करण्यात आला. कुटुंबीयाच्या आक्रोशाने संपूर्ण परिसरातील रहिवाशांना गहिवरून आले.

हेही वाचा: कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेसाठी नाशिक शहरात १७५० ऑक्सिजन बेड

दुवा में याद रखना

दरम्यान, अपघातात मृत तरुणांचा मित्र नबिल सय्यदही होता. सुदैवाने तो वाचला. परंतु तोदेखील गंभीर जखमी आहे. गुरुवारी त्याच्याबाबत नको त्या अफवा पसरवल्या जात होत्या. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्याच्या तब्येतीत लवकर सुधारणा होऊ दे, यासाठी सर्वांनी दुवा ( प्रार्थना) करावी अशा प्रकारचे संदेश सय्यद कुटुंबीयांकडून सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आले आहेत.

(family mourns the death of Rizwan Qureshi in an accident at wadivarhe)

हेही वाचा: Nashik Rain Update : मुसळधार पावसाने दमनगंगा दुथडी भरून