नाशिक

Nashik Farmer : कर्जमाफीसाठी शेवटचे २ दिवस! ८ हजार शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे न दिल्यास लाभापासून मुकणार

Nashik District Bank Urges 8,000+ Farmers to Submit Loan Waiver Documents : जिल्ह्यातील ८ हजार ७९ शेतकऱ्यांनी अद्याप कर्जमाफीसाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा न केल्याने बँकांनी विविध कार्यकारी सोसायट्यांमार्फत संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे.
Farmers

Farmers

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शेतकरी कर्जमाफीसाठी शासनाने मागविलेल्या माहितीत आठ हजार ७९ शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रे जिल्हा बँकेत जमा न केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांनी तत्काळ बँकेच्या विविध कार्यकारी सोसायटीकडे आपली कागदपत्रे जमा करण्याची सूचना बँकेच्या प्रशासकांनी केली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
district
loans

Related Stories

No stories found.