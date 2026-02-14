Nashik Farmer : कर्जमाफीसाठी शेवटचे २ दिवस! ८ हजार शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे न दिल्यास लाभापासून मुकणार

नाशिक: शेतकरी कर्जमाफीसाठी शासनाने मागविलेल्या माहितीत आठ हजार ७९ शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रे जिल्हा बँकेत जमा न केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांनी तत्काळ बँकेच्या विविध कार्यकारी सोसायटीकडे आपली कागदपत्रे जमा करण्याची सूचना बँकेच्या प्रशासकांनी केली..जिल्ह्यातील ७८ हजार १७८ थकबाकीदार शेतकऱ्यांपैकी ६४ हजार १४० शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करण्यात आली आहे. माहिती अपलोड करण्याची अंतिम मुदत रविवार (ता. १५) असून, दोन दिवसांत थकबाकी शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करावी लागेल. ३० सप्टेंबर २०२५ अखेरच्या थकबाकीदारांसह आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२४-२५ या चार वर्षांत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या अल्प मुदत, मध्यम मुदत आणि दीर्घ मुदत कर्जदारांच्या माहितीचा यात समावेश आहे. या सर्व कर्जदारांची माहिती सरकारकडून कर्जमाफी देण्यासाठी करण्यात आलेल्या पोर्टलवर भरण्याचे काम जिल्हा बॅंकेकडून सुरू आहे..Devgad Hapus : देवगड हापूसचा मोहोर काही दिवसांत काळवंडला; हवामान बदल की अज्ञात संकटाने बागायतदारांच्या आशा हिरावल्या?.थकीत कर्जदार शेतकरी सभासदांनी आधारकार्ड, फार्मर आयडी याची माहिती सहकारी संस्था, बँक शाखेला दिलेली नाही. अशा शेतकऱ्यांनी तातडीने ही माहिती द्यावी. तेव्हाच या शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती अपलोड करून शासनास पाठविता येईल.- संतोष बीडवई, प्रशासक, जिल्हा बँक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.