Nashik Onion Price Fall: कांद्याचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांची विक्रीसाठी धावपळ; मुंगसेमध्ये 19 हजार क्विंटल आवक

Nashik Onion Price Fall: केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी लागू केल्यापासून भाव एक ते दीड हजार रुपयांनी घसरले आहेत. भाव आणखी घसरण्याची भीती असल्याने शेतकऱ्यांनी आहे तो कांदा बाजारात विक्रीसाठी आणण्याची लगबग सुरू केली आहे. राखून ठेवलेला उन्हाळ कांदा संपत आला असून लाल कांदा मोठ्या प्रमाणावर बाजारात येत आहे.

आठवड्यापासून कमी होत असलेला भाव पाहून काही शेतकरी कमी दिवसाचा कांदा विक्रीसाठी आणत आहेत. मालेगाव बाजार समितीच्या मुंगसे उपबाजारात शुक्रवारी (ता. १५) २० हजार क्विटंल कांद्याची आवक होती. त्यात १९ हजार क्विटंल लाल कांदा होता. (farmers are busy bringing onion for sale in market nashik news)