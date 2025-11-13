Agricultural News : दिवाळीनंतरही प्रतीक्षा कायम! नाशिकमधील ३६ टक्के अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी अनुदानापासून वंचित

नाशिक: जिल्ह्यातील अतिवृष्टीच्या अनुदान वाटपात ई-केवायसी व शासनाच्या संकेतस्थळावर याद्या अपलोड करण्यासाठी होणाऱ्या विलंबाचा फटका बाधित शेतकऱ्यांना बसत आहे. जिल्ह्यात आजपर्यंत बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर १९२ कोटी ४१ लाख ५८ हजार १७४ रुपयांचे अनुदान जमा झाले. तसेच, अद्यापही सुमारे ३६ टक्के बाधित शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत..सप्टेंबर महिन्यात जिल्ह्याला अतिवृष्टीने झोडपून काढले. संपूर्ण महिनाभर झालेल्या पावसाने शेतीपिकांची सर्वाधिक हानी झाली. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत २ लाख ८८ हजार ८०६ हेक्टरवरील मका, सोयाबीन, द्राक्ष, भात, कांदा, भाजीपाला, डाळिंब तसेच अन्य पिके मातीमोल झाली. परिणामी ४ लाख ९ हजार ४७४ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले..शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई म्हणून शासनाने ३१७ कोटी १५ लाख ७५ हजार रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले. दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांना हे अनुदान वाटप केले जाईल, अशी ग्वाही शासनाने दिली होती; परंतु दिवाळी संपून जवळपास महिन्याभराचा कालावधी पूर्ण होत असताना आजही जवळपास ३६ टक्के शेतकरी.Kolhapur News: उच्च न्यायालयाचा निर्णय; ओंकार हत्तीला तात्पुरते गुजरातच्या ‘वनतारा’मध्ये पाठवण्याचे आदेश.अनुदानापासून वंचित आहेत.जिल्ह्यात एकूण बाधितांपैकी २ लाख ६३ हजार ११८ शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला आहे, तर १ लाख ४६ हजार ३५६ शेतकऱ्यांना भरपाईची प्रतीक्षा कायम आहे. याबाबत प्रशासनाशी संपर्क साधला असता, बाधितांच्या याद्या शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येत आहेत. तसेच, अनुदानापासून वंचित बाधितांपैकी ५४,९५४ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी नोंदणी नसल्याने अनुदान वितरणात अडचणी येत असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.