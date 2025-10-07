नाशिक

Agriculture News : नाशिकमध्ये पीक पंचनाम्यांना 'युद्धपातळी'वर वेग! तीन दिवसांत सर्व्हे पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

Heavy Rainfall Causes Widespread Crop Damage in Nashik : आतापर्यंत १ लाख ७४ हजार ५८५ हेक्टरवरील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित भागाचे पंचनामे युद्धपातळीवर, तीन दिवसांमध्ये पूर्ण करावेत, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाकडून तालुक्यांना देण्यात आल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात नुकसान झालेल्या शेतीपिकांचे पंचनाम्यांना वेग आला आहे. आतापर्यंत १ लाख ७४ हजार ५८५ हेक्टरवरील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित भागाचे पंचनामे युद्धपातळीवर, तीन दिवसांमध्ये पूर्ण करावेत, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाकडून तालुक्यांना देण्यात आल्या आहेत.

