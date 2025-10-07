Agriculture News : नाशिकमध्ये पीक पंचनाम्यांना 'युद्धपातळी'वर वेग! तीन दिवसांत सर्व्हे पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

नाशिक: अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात नुकसान झालेल्या शेतीपिकांचे पंचनाम्यांना वेग आला आहे. आतापर्यंत १ लाख ७४ हजार ५८५ हेक्टरवरील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित भागाचे पंचनामे युद्धपातळीवर, तीन दिवसांमध्ये पूर्ण करावेत, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाकडून तालुक्यांना देण्यात आल्या आहेत..सप्टेंबरमधील परतीच्या पावसाने जिल्ह्यात २ लाख ८६ हजार २९४ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. पंधराही तालुक्यातील १ हजार ५४५ गावांतील ३ लाख १५ हजार ४४२ शेतकरी बाधित झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अतिवृष्टीमुळे कांदा, मका, सोयाबीन, भाजीपाला, द्राक्ष व इतर पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. .महसूल प्रशासनाकडून पंचनाम्यांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. १ लाख ७४ हजार ५८५ बाधित क्षेत्रावरील पीक पंचनामे पूर्ण झाले आहे. तर उर्वरित १ लाख ११ हजार ४३६ हेक्टरवरील पंचनाम्यांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. शासनाने दिवाळीपूर्वी बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा केली आहे..पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठं पॅकेज! CM फडणवीसांनी दिलेला शब्द पाळला, दिवाळीपूर्वी मिळणार मदत, ३१,६२८ कोटींच पॅकेज जाहीर.‘सकाळ’ने मांडले सविस्तर चित्रजिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांसह घरांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांना एकही रूपया उत्पन्न येणार नाही अशी स्थिती आहे. उभी पिके वाहून जात अनेक ठिकाणी जमिनी खरडल्या आहेत. याचे सविस्तर चित्र ‘सकाळ’ने सोमवारच्या अंकात मांडून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रश्नांना वाचा फोडल्याचे सांगत सकाळचे अभिनंदनही केले. त्याची दखल प्रशासनाने घेत युद्धपातळीवर पंचनाम्यांचे आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.