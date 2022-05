नाशिक : खरिपामुळे शेतकऱ्यांची बियाणे खरेदीसाठी लगबग

घोटी (जि. नाशिक) : खरीप हंगाम (Kharif Season) जवळ आल्याने शेतकऱ्यांची बियाणे (Seeds) खरेदीसाठी अधिकृत कृषी केंद्रांवर (Agricultural Centers) लगबग दिसत आहे. हे चित्र इगतपुरी तालुक्यातील अर्थवाहिनी असणाऱ्या घोटी बाजारपेठांत दिसत आहे. हवामान विभागाने वेळेत पाऊस होणार असल्याचे सांगितले असून, तसे चित्र स्पष्ट झाले आहे. (Farmers going to market to buy seeds for khairf Nashik News)

यंदा खरीप हंगामातील पेरण्यांनी मेअखेर पेरणीस सुरवात केली आहे. शेतीत यांत्रिकीकरणाबरोबरच तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हवामानाचा अंदाज येत असल्याने पिकांचे नुकसानही कमी होते. शेतकरी बियाण्यांची महाडीबीटीवर ऑनलाइन खरेदी करत आहे. शेतकऱ्यांनी बियाण्यांची खरेदी करताना पक्की पावती घ्यावी. बियाणांचे वेष्टन, पिशवी, टॅग, खरेदीची पावती व पाकिटातील थोडे बियाणे पिकाची कापणी होईपर्यंत जपून ठेवावी.

भेसळीची शंका दूर करण्यासाठी बियाण्यांचे पाकीट सीलबंद व मोहोरबंद असल्याची खात्री करावी. तसेच पाणी पडल्यावरच बियाणे टाकावी, अशी सूचना तालुका आरोग्याधिकारी शीतलकुमार तंवर यांनी केली आहे.

पाकिटावरील बियाणे वापरण्याची अंतिम मुदत व किंमत तपासून घ्यावी. तसेच बियाणे बोगस निघाल्यास शेतकऱ्यांनी राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष ८४४६११७५००/८४४६२२१७५०/८४४६३३१७५० अथवा टोल फ्री १८००२३३४००० या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

"आदिवासी शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत बोगस कंपन्याचे एमआर शेतकऱ्यांना घरोघरी जाऊन प्रलोभने दाखवून बियाणे खरेदी करण्याची गळ घालत आहे. बियाण्यांची खरेदी करताना अधिकृत कृषी केंद्र विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करावी."

- सोमनाथ काळे, अध्यक्ष कृषी केंद्र असोसिएन, इगतपुरी तालुका

"सध्या नवनवीन वाण बाजारापेठेत येत आहे. मात्र कृषी विभाग व अधिकृत कृषी केंद्र चालकांकडून खात्री करून घ्यावी. शेताची योग्य मशागत करूनच बियाणे वापरावे."

- धीरज परदेशी, कृषी केंद्र संचालक, घोटी