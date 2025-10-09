Agriculture News : नाशिकमध्ये अतिवृष्टीचा कहर! २.६५ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान, ४२५ कोटींची प्राथमिक भरपाई

नाशिक: निसर्गाच्या अतिवृष्टीमुळे नाशिकच्या शेतकऱ्यांच्या हातातला घास हिरावला गेला. तब्बल २,६५,१८५ हेक्टर शेती पिकांचे नुकसान झाले असून ३.१५ लाखांहून अधिक शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. या शेतकऱ्यांना प्राथमिक भरपाईसाठी ४२५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे..राज्यातील २९ जिल्ह्यांना अतिवृष्टीने फटका दिला असून नाशिकमध्ये जिरायती क्षेत्रातील पिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. या जिल्ह्यात २,२४,९२३ हेक्टर क्षेत्रावर शेती पिके नष्ट झाली आहेत, ज्यात ३९,१९६ हेक्टर बागायती पिके आणि १,०९६ हेक्टर फळबागा पिकांचा समावेश आहे..शासनाने राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३१,६२८ कोटींच्या मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यामध्ये कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टर १८,५०० रुपये, हंगामी बागायतीसाठी २७,००० रुपये आणि बागायतीसाठी ३२,५०० रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच खरडून गेलेल्या शेतीसाठी मनरेगा व थेट मदतीत ३,४७,००० रुपये प्रति शेतकरी वितरित केले जाणार आहेत..Ramdas Ghavte: पारनेर कारखान्याबाबत सरकार सकारात्मक: ॲड. रामदास घावटे; मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक.भरपाईचा आकडा वाढणारमहसूल व कृषी विभागाकडून पंचनामे वेगाने सुरु असून येत्या दोन दिवसांत अंतिम नुकसानीचे आकडे समोर येणार आहेत. त्यामुळे मदतीच्या रकमेतील वाढीसह शेतकऱ्यांना अधिक भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे की ही मदत दिवाळीपूर्वी वितरित करावी. याशिवाय जिल्ह्यात शेती खरडून गेली आहे, शेतकऱ्यांची जनावरे दगावली आहेत आणि मालमत्तेची मोठी हानी झाली आहे. शासनाच्या मदतीने या नुकसानाची भरपाईही केली जाणार असल्याने एकूण भरपाईचा आकडा आणखी वाढणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.