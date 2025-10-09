नाशिक

Agriculture News : नाशिकमध्ये अतिवृष्टीचा कहर! २.६५ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान, ४२५ कोटींची प्राथमिक भरपाई

Massive Crop Damage Reported in Nashik District : तब्बल २,६५,१८५ हेक्टर शेती पिकांचे नुकसान झाले असून ३.१५ लाखांहून अधिक शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. या शेतकऱ्यांना प्राथमिक भरपाईसाठी ४२५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
नाशिक: निसर्गाच्या अतिवृष्टीमुळे नाशिकच्या शेतकऱ्यांच्या हातातला घास हिरावला गेला. तब्बल २,६५,१८५ हेक्टर शेती पिकांचे नुकसान झाले असून ३.१५ लाखांहून अधिक शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. या शेतकऱ्यांना प्राथमिक भरपाईसाठी ४२५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

