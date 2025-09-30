Nashik News : दोनदा कर्जमाफी होऊनही शेतकरी कर्जबाजारी; शासनाकडे आर्थिक पॅकेजची आग्रही मागणी

नाशिक: राज्यात सर्वदूर झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी हवालदिल झालेला असताना त्याचे पडसाद नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सर्वसाधारण सभेतही उमटले. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी, असा ठराव मंजूर करत बँकेच्या सभासदांनी जिल्हा बँकेला आर्थिक पॅकेज देण्याची आग्रही मागणी केली. दरम्यान, सभासदांची तीव्र भावना विचारात घेऊन जिल्हा बॅंकेचे प्रशासक संतोष बिडवई यांनी हा ठराव तातडीने राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे आश्वासन सभासदांना दिले. .जिल्हा बॅंकेची ७१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवारी (ता. २९) महाकवी कालिदास कलामंदिरत झाली. ज्येष्ठ सभासद नारायण वाजे, राज्य सहकारी बॅंकेचे व्यवस्थापक मंगेश कोलवाडकर, जिल्हा बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद शिंदे, व्यवस्थापक दीपक पाटील, धनजंय चव्हाण व्यासपीठावर होते..सभेच्या अध्यक्ष निवडीपासूनच सभासदांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. काही सभासदांनी आक्षेप नोंदवत सभासदांमधूनच अध्यक्ष घ्यावा, अशी आग्रही मागणी केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिंदे यांनी प्रास्ताविक व विषयांचे वाचन केले. पहिले दोन विषय मंजूर होण्यापूर्वीच सभासदांनी कर्ज सामोपचार परतफेड योजनेचा मुद्दा उपस्थित केला. विशेष सर्वसाधारण सभेने दिलेली मंजुरी रद्द करावी, असा ठराव कैलास बोरसे यांनी मांडला..या विषयाला प्रकाश शिंदे, भगवान बोराडे यांनीही दुजोरा दिला. या विषयाला मंजुरी नसताना योजना लागू केली हा सभासदांचा विश्वासघात असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला; परंतु हा विषय मंजूर करून त्यास शासनानेही मंजुरी दिली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यानंतर, शिंदे यांनी पुन्हा इतिवृत्त नामंजूर करावे, असा ठराव मांडला. त्यास शिवराम कदम यांनी अनुमोदन दिले. याची नोंद घेतली जाईल, असे प्रशासक बिडवई यांनी सांगितले..Koyna Earthquake: किल्लारी भूकंपाच्या ३२ वर्षांच्या आठवणी अन् कोयनेत पहाटे भूकंपाचा धक्का; नागरिकांचा थरकाप.वैयक्तिक विषयांवरून सभासदांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सभेचे कामकाज पूर्ण करत सर्व विषय मंजूर करण्यात आले. चर्चेत अनिल ढिकले, जगदीश गोडसे, शिरीष कोतवाल, राजाभाऊ खेमनार, भाऊसाहेब ढिकले, शिवाजी ढेपले, राजेंद्र पवार, विलास बोरस्ते, उत्तम जाधव, गिरीश मोहिते आदींनी सहभाग घेतला..परतफेडीला मुदतवाढ; ठेवीदांराचे २,१२२ कोटीनवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेतून २२ कोटी २३ लाखांची कर्जवसुली झाली आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी बॅंकेचे कर्मचारी ३४ हजार सभासदांपर्यंत पोहोचले आहे; परंतु अतिवृष्टीने शेतकरी संकटात आला आहे. त्यासाठी या योजनेला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ठेवीदारांचे दोन हजार १२२ कोटी रुपये बँकेत अडकले आहेत, त्यांचाही विचार आता करावा लागेल. बॅंकेला ‘सीआरएआर’ राखण्यासाठी ६७२ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे दाखल असून, अर्थ खात्याने काढलेल्या त्रुटी दूर केल्या आहेत, लवकरच त्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळेल. यातून भागभांडवल मिळाल्यास बॅंकेचा परवाना वाचेल, असा विश्वास प्रशासक बिडवई यांनी व्यक्त केला..कर्जमाफी देऊनही कर्जबाजारीबळीराजा अतिवृष्टीने बेजार झाला आहे. त्यामुळे त्याचा अंत पाहू नका, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्या, अशी मागणी राजू देसले व मविप्र संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांनी केली. याच अनुषंगाने व्यासपीठावर गेलेले डॉ. ढिकले यांनी शासनाने दोनदा कर्जमाफी देऊनही शेतकरी कर्जबाजारी राहिल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावा, असा ठराव त्यांनी मांडला. त्यास सभागृहातील सभासदांनी हात वर करत अनुमोदन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.