Farmers Protest : शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना सरकारची लेखी हमी; मंत्रालयातील बैठकीत 'या' ५ मंत्र्यांसोबत झाली सविस्तर चर्चा

नाशिक: नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने झेपावलेले अखिल भारतीय किसान सभेचे 'लाल वादळ' बुधवारी (ता. २८) शमण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या निर्णायक बैठकीत सरकारने संघटनेच्या सर्व प्रमुख मागण्यांवर अंमलबजावणीची संपूर्ण हमी दिल्याने आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. मात्र, अंतिम निर्णय थेट रस्त्यावर थांबलेल्या आंदोलकांशी चर्चा करूनच घेतला जाईल, अशी ठाम भूमिका किसान सभेच्या नेतृत्वाने स्पष्ट केली आहे..वनाधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, समुद्रात वाहून जाणारे पाणी स्थानिक व कोरडवाहू भागासाठी वळवणे, पेसा अंतर्गत भरती सुरू करून रोजगार उपलब्ध करून देणे, आदी महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या लॉन्ग मार्चच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी अखिल भारतीय किसान सभा च्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात सरकारसमोर शेतकरी व आदिवासींची ठाम बाजू मांडली..महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे, वन मंत्री गणेश नाईक, मुख्य सचिव तसेच विविध खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत तब्बल दोन तास सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीत संघटनेच्या प्रत्येक मागणीवर मुद्देसूद चर्चा होऊन, त्यावर उपाययोजनांचे स्पष्ट संकेत सरकारने दिले..यानंतर शिष्टमंडळाने वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी केवळ आश्वासन नव्हे, तर ठोस अंमलबजावणीची हमी देण्याची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व मागण्यांच्या पूर्ततेची वैयक्तिक जबाबदारी स्वीकारत संपूर्ण हमी दिली..दरम्यान, किसान सभेचे राज्य नेतृत्व आणि खर्डी येथे ठाण मांडून बसलेल्या आंदोलनकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा करूनच आंदोलन मागे घेण्याचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. बुधवारी (ता. २८) सायंकाळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व नाशिकचे जिल्हाधिकारी आंदोलकांना संबोधित करणार असून, त्यानंतर आंदोलनाबाबतचा अधिकृत निर्णय जाहीर केला जाईल..या शिष्टमंडळात डॉ. अशोक ढवळे, माजी आमदार जे. पी. गावित, डॉ. अजित नवले, आमदार विनोद निकोले, उमेश देशमुख, सुभाष चौधरी, इंद्रजित गावित, इरफान शेख, किरण गहला, सुनील मालुसरे, भिका राठोड, देविदास वाघ, रामदास पवार, रडका कलांगडा, चंद्रकांत घोरखाना, एकनाथ मेंगाळ आदींचा समावेश होता..Pune News: मावळमध्ये राष्ट्रवादी-भाजपमध्ये थेट लढत; पंधरा जागांसाठी ४० जण रिंगणात, जिल्हा परिषदेचे १३, पंचायत समितीचे २७ उमेदवार!.आश्वासनपूर्तीची थेट जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवरग्रामीण व दुर्गम आदिवासी भागांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळा इमारतींची डागडुजी, अतिरिक्त वर्गखोल्या आणि आवश्यक तेथे शिक्षक भरती करण्याची मागणी किसान सभेने लावून धरली होती. यावर शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे यांनी ठोस व कालबद्ध कारवाईचे आश्वासन दिले. तसेच अकोले मार्गे जाणारी नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे पूर्वीच्या सर्वेक्षणानुसारच व्हावी, या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांनी मार्ग बदलासंदर्भातील तांत्रिक अडचणी दूर करून विविध प्रस्तावांचा पुनर्विचार करून तोडगा काढण्याचे स्पष्ट संकेत दिले..मुख्यमंत्र्यांनी मागण्यांच्या अंमलबजावणीची लेखी हमी दिली आहे. मंत्री महाजन हे बुधवारी आंदोलनस्थळी येऊन अधिकृत घोषणा करतील. सरकारचा सकारात्मक प्रतिसाद पाहता, त्यानंतर आंदोलनाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल.- डॉ. अजित नवले, राज्य सचिव, कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी).