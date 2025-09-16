Nashik News : भरपावसात शेतकऱ्यांचा एल्गार; नाशिकमध्ये पवारांचा 'जनआक्रोश मोर्चा

नाशिक: गळ्यात कांद्याची माळ... ट्रॅक्टरवर बसलेल्या महिला... हाती शेतकरी कर्जमाफीचे फलक अन् बैलगाडी, पायी व चारचाकी वाहतून भरपावसात सोमवारी (ता. १५) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निघालेल्या मोर्चाने संपूर्ण नाशिककरांचे लक्ष वेधून घेतले. अर्थात, निमित्त होते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या जनआक्रोश मोर्चाचे. .शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारविरोधात ‘आक्रोश मोर्चा : लढा बळीराजाचा’ हा मोर्चा काढण्यात आला. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह वरिष्ठ स्तरावरील सर्व नेते यात सहभागी झाले. हाती सरकारच्या निषेधाचे व मागण्यांचे फलक, बैलगाडीचा लगाम घेत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिलेल्या घोषणा अन् भरपावसात मालवाहू गाडीच्या टपावर बसत मोर्चाचे नियोजन करणारे आमदार रोहित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या..‘तब लढे थे गोरों से, अब लढेंगे चोरों से’, ‘अरे कोण म्हणते देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही’, ‘या सरकारचे करायचे काय, खाली डोकं- वर पाय’, ‘देश का नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो’, ‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा, नाहीतर खुर्ची खाली करा’, ‘कर्जाचा बोजा शेतकऱ्यांच्या जीवावर घाला...’ अशा घोषणांनी मोर्चाचा परिसर दणाणून गेला होता..मोटारीवर कांद्याच्या टोपल्यातत्पूर्वी, ईदगाह मैदानापासून तुतारीच्या निनादातून दुपारी एकला मोर्चाला सुरुवात झाली. खासदार सुळे, प्रदेशाध्यक्ष शिंदे, आमदार रोहित पवार, माजी मंत्री जयंत पाटील, महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे, माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड, हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह इतर प्रमुख नेते मोर्चात सहभागी झाले..मोर्चा त्र्यंबक नाका येथे पोहोचल्यावर शरद पवार हे भरपावसात खुल्या जीपमधून मोर्चात सहभागी झाले. त्यांच्या जीपच्या पुढील भागात ठेवण्यात आलेले कांदे सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होते. कांदा उत्पादक म्हणजे शेतकरी हाच आपला खरा आधार असल्याचे या मोर्चातून ‘राष्ट्रवादी’ने दाखवून दिले..कांदा, कर्जमाफी अन् हमीभावविधानसभा निवडणूक प्रचारात महायुतीकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते; परंतु पुन्हा सत्ता मिळाल्यावरही अद्याप कर्जमाफी जाहीर करण्यात आलेली नाही. कर्जमाफी त्वरित जाहीर करावी, कांद्याची मुक्त निर्यात सुरू करावी, कापसाची आयात थांबवावी, शेतीमालाला हमीभाव द्यावा यासह इतर प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले..सुप्रिया सुळे, रोहित पवारांकडे नेतृत्वज्येष्ठ नेते शरद पवारा यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा आयोजित करण्यात आला असला, तरी दुसऱ्या फळीतील नेतृत्व म्हणून खासदार सुप्रिया सुळे व आमदार रोहित पवार यांनी मोर्चात रंगत आणली. ईदगाह मैदानापासून मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मार्गस्थ झाल्यावर गाडीच्या टपावर उभे राहून आमदार पवार यांनी आपल्या भाषणातून सरकारवर जोरदार हल्ला चढविला. प्रत्येक तालुक्यातून, जिल्ह्यातून आलेल्या कार्यकर्त्यांची नावे घेत त्यांनी मोर्चेकऱ्यांचा उत्साह वाढविला. शरद पवारांचे भाषण पूर्ण होईपर्यंत लोक रस्त्यावर बसून राहिले..Ambadas Danve: राज्याच्या डोक्यावर 9 लाख कोटींचं कर्ज, देवाभाऊंच्या 200 कोटींच्या जाहिराती, सगळं भगवान भरोसे....जनआक्रोश मोर्चाची वैशिष्ट्येडोक्यावर टोपी, हाती निषेधाचे फलक घेत शेतकऱ्यांचा मोर्चात सहभागनेत्यांनी बैलगाडीतून, गाडीच्या टपावर बसत मोर्चेकऱ्यांचा वाढवला उत्साहभरपावसातही नेत्यांसह कार्यकर्त्यांचा उत्साह कायम‘आम्ही येवलेकर, पवार समर्थक’ टोप्यांनी वेधले लक्षमहिलांची घोषणाबाजी आणि उत्स्फूर्त सहभागकांद्याला भाव मिळालाच पाहिजे, सातबारा कोरा करा...फलकजिल्हा बँकेची सक्त वसुली थांबविण्याची मागणीकार्यकर्त्यांच्या घोषणांनी दणाणला परिसरईदगाह मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतच्या रस्त्यावर मोर्चेकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.