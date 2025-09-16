नाशिक

Nashik News : भरपावसात शेतकऱ्यांचा एल्गार; नाशिकमध्ये पवारांचा 'जनआक्रोश मोर्चा

Farmers’ Anger Erupts in Nashik Streets : शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिकमध्ये भरपावसात निघालेला शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा; कांदा, कर्जमाफी आणि हमीभावाच्या मागण्यांचा जोर
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: गळ्यात कांद्याची माळ... ट्रॅक्टरवर बसलेल्या महिला... हाती शेतकरी कर्जमाफीचे फलक अन्‌ बैलगाडी, पायी व चारचाकी वाहतून भरपावसात सोमवारी (ता. १५) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निघालेल्या मोर्चाने संपूर्ण नाशिककरांचे लक्ष वेधून घेतले. अर्थात, निमित्त होते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या जनआक्रोश मोर्चाचे.

