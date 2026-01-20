नाशिक

Farmers Protest : नाशिकमध्ये वनहक्क आणि दुष्काळावरून रणकंदन; किसान सभेचे आंदोलक आक्रमक!

Farmers’ Protest Across Nashik District : नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वनहक्क पट्टे आणि विविध मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेला मोर्चा आणि प्रशासनाशी झालेली चर्चा.
नाशिक: आदिवासी भागातील रखडलेले वनहक्क पट्ट्याचे दावे, पाणीटंचाई, शेतीच्या नुकसानीसह विविध मागण्यांबाबत अखिल भारतीय किसान सभेने जिल्ह्याभरात आंदोलन पुकारले आहे. याबाबत माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवारी (ता. १९) जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेत चर्चा केली, पण चर्चेअंती ठोस आश्‍वासन न मिळाल्याने आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. दरम्यान देवळा, नांदगाव, निफाड, पेठ आदी ठिकाणी आंदोलने झाली.

