Farmers Protest : नाशिकमध्ये वनहक्क आणि दुष्काळावरून रणकंदन; किसान सभेचे आंदोलक आक्रमक!

नाशिक: आदिवासी भागातील रखडलेले वनहक्क पट्ट्याचे दावे, पाणीटंचाई, शेतीच्या नुकसानीसह विविध मागण्यांबाबत अखिल भारतीय किसान सभेने जिल्ह्याभरात आंदोलन पुकारले आहे. याबाबत माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवारी (ता. १९) जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेत चर्चा केली, पण चर्चेअंती ठोस आश्वासन न मिळाल्याने आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. दरम्यान देवळा, नांदगाव, निफाड, पेठ आदी ठिकाणी आंदोलने झाली..किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्यामध्ये नाशिक जिल्हा ‘सुजलाम्-सुफलाम्’ मानला जात असला, तरी सुरगाणा, पेठ, येवला, त्र्यंबकेश्वर, नांदगाव, चांदवड, सिन्नर, इगतपुरी, दिंडोरी, कळवण, बागलाण या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विशेषकरून सुरगाणा, पेठ व त्र्यंबकेश्वर या आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत आहे. बंधारे, पाझर तलाव, जलसंधारण प्रकल्प अपूर्ण असल्याने पावसाचे पाणी अडविण्यात मर्यादा येतात. त्यामुळे अनेक गावांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे..अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) कायदा २००६ अंतर्गत अनेक दावे आजही प्रलंबित आहेत. वनजमिनीवरील शेती करणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना हक्कपत्रे मिळाली नाहीत. अतिक्रमणाच्या नावाखाली अनेक ठिकाणी आदिवासींच्या शेतीवर कारवाई होत असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. तसेच आदिवासी भागातील शिक्षण, आरोग्य व रोजगाराच्या प्रश्नांकडेही या वेळी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. प्रशासनाने स्थानिक पातळीवरील मागण्या तत्काळ सोडविण्याची ग्वाही दिली. पण, उत्तरावर समाधान न झाल्याने आंदोलकांनी आंदोलनाचा पवित्रा कायम ठेवला..शासनाकडून हवे सकारात्मक उत्तरजिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आंदोलकांच्या मागण्यांसंदर्भात माजी आमदार जे. पी. गावित यांना चर्चेसाठी बोलावले, पण ऐनवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठक लागल्याने नाशिकच्या अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील व मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण यांनी शिष्टमंडळाशी चर्चा केली; परंतु शासन मागण्यांविषयी सकारात्मक उत्तर देत नाही तोपर्यंत माघार घेणार नाही, अशी भूमिका गावित यांनी मांडली..Nagpur News: दुर्दैवी घटना! लोखंडी प्लेट अंगावर पडून कामगाराचा मृत्यू; कामठी तालुक्यातील घटना, मृतदेहासह ठिय्या आंदोलन.. .प्रमुख मागण्याआश्रमशाळांतील रिक्त पदे भरावीत.पोषणआहार, धान्य वितरण प्रभावीपणे करावे.आदिवासी भागात मनरेगाची अंमलबजावणी करावी.बाधित तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करताना टँकर द्यावे.शेतकऱ्यांना पीकविमा व नुकसानभरपाई त्वरित द्यावी.वनहक्क, आदिवासी विकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात..आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली आहे. प्रशासन सकारात्मक असून ,स्थानिक मागण्या लगेचच सोडविल्या जातील. धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनाला आहेत. त्या संदर्भात राज्य सरकारला कळविण्यात आले आहे.-आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.