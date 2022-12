अंतापुर (जि. नाशिक) : नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीस पीक विमा भरलेला असून तो तत्काळ योग्य नुकसानीसह मिळावा अशी मागणी भारतीय किसान मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष बिंदू शर्मा यांनी केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले. (Farmers should get crop insurance immediately Statement of Bharatiya Kisan Morcha to District Collector Nashik Latest Marathi News)

निवेदनात म्हटले आहे, की खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात झालेली अतिवृष्टी व खराब हवामानामुळे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात घेतलेले मका, बाजरी, सोयाबीन, कांदा, मठ, मुंग ,उडीद, भात, नागली, वरई, डाळिंब, द्राक्ष आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन हाती काही आलेले नाही.

जिल्ह्यातील एक लाख ६३ हजार ९७१ शेतकऱ्यांनी पीक विमा नियमानुसार भरलेला असून त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व पीक विमाधारक शेतकरी पीक विम्याचे लाभार्थी ठरलेले आहेत. विमा कंपनीची जी मदत आहे ती अत्यंत तुटपुंजी असून शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा होत आहे. आज पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळाले नाही त्यांना व्याज, दंडासह योग्य निकषाप्रमाणे रक्कम देण्यात यावी.

त्यामुळे विमा कंपनीने शेतकऱ्यांचा अंत न पाहता २४ तासाच्या आत पीकविमा मिळावा अन्यथा जिल्ह्यातून शेतकरी उद्रेक करतील असेही निवेदनात म्हटले आहे. तसेच, जिल्ह्यात १५० मिलिमीटर पेक्षा अधिक पाऊस पडला असून जिल्हा बँकेतर्फे सक्तीने होत असलेली वसुलीस तात्पुरता स्थगिती मिळावी यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँक महाराष्ट्र शेतकरी कर्ज परतफेड योजना शेतकरी हितासाठी तयार करावी असे निवेदनात म्हटले आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील पीक विमाधारक शेतकरी

बागलाण- २४८४, दिंडोरी -५३१, मालेगाव-४५४८८, निफाड-६४२२, सुरगाणा-२४८९, चांदवड-१२१७५, इगतपुरी-१३४६३, नांदगाव-२३०७९, पेठ-३८५७, त्र्यंबकेश्वर-२९२९, देवळा-७९३५, कळवण-७१७९, नाशिक-३८६, सिन्नर -७५७४, येवला-९९८०

