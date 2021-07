लासलगाव (जि. नाशिक) : स्वत:च्या सोळा वर्षीय सावत्र मुलीला शेतात चारा आणण्यासाठी घेऊन जात वारंवार बलात्कार करुन गरोदर केल्याच्या आरोपात नराधाम बाप श्रावण लहानू गायकवाड (वय ३४, रा. पिंपळगाव निपाणी, ता. निफाड) यास निफाडच्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवत आजीवन सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. (father who abused his minor stepdaughter was sentenced to life imprisonment)

आरोपी श्रावण गायकवाड हा सावत्र मुलीला शेतात गवत आणण्यासाठी घेऊन जात जीवे ठार मारण्याची धमकी देत सतत लैंगिक अत्याचार करत होता. पिडीत मुलीला त्रास जाणवू लागल्याने आईने डॉक्टरांकडे नेल्यावर पिडीत मुलगी गरोदर राहिल्याचे निदर्शनास आले. पिडीतेस जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्या ठिकाणी पिडीतेने सावत्र बापाने केलेले कृत्याची माहिती पोलिसांना दिली. त्यानंतर सायखेडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.

नराधाम पित्यास अटक करण्यात आली. तपासादरम्यान पिडीत‌ मुलीसह तिच्या गर्भाचे व नराधाम पित्याचे नमुने डीएनए चाचणीसाठी पाठविण्यात आले होते. डीएनए अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर पिडीतेसह आईचे जबाब न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदविण्यात आले. आरोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आल्यानंतर सरकार पक्षातर्फे सहाय्यक जिल्हा सरकारी वकील रामनाथ शिंदे यांनी तपास अधिकारी पोलिस निरिक्षक अंबादास मोरे, रामचंद्र कर्पे, डीएनए अहवाल तपासणीस डॉ. वैशाली महाजन यांच्यासह सोळा जणांची साक्ष नोंदविली. या खटल्यात पोलिस‌ हवालदार संदीप डगळे, संतोष वाकळे यांनी सहकार्य केले. न्यायालयासमोर आलेल्या साक्षपुराव्यावरुन आरोपी पित्याने सोळा वर्षीय अल्पवयीन सावत्र मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची कबुली दिली.

