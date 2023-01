Father Daughter Bond :...छोरीयां छोरों से कम हैं कें; कुशन कामात वडीलांना लेकीचा हातभार!

By

अंबासन (जि. नाशिक) : वडीलांच्या छोट्यामोठ्या व्यवसायात मुले ज्याप्रमाणे मदतीचा हात देतात. मात्र या सर्वांमध्ये मुली देखील कमी नसल्याचे सारदे (ता. बागलाण) येथील पुंजाराम सूर्यवंशी यांच्या लेक प्रतिक्षा हिने दाखवून देत मुलीही प्रत्येक कामात कुशल असल्याचे दाखवीत एक आदर्श निर्माण केला आहे. प्रतिक्षा ही वडिलांना वाहनातील विविध प्रकारे कुशन तयार करण्यासाठी हातभार लावत असते. (Father Daughter Bond Daughter help contribution to father in cushion work nashik news)

सारदे (ता.बागलाण) येथील पुंजाराम सूर्यवंशी पूर्वीपासून वाहनांना कुशन तयार करण्याचे काम करतात. या कुशन कामातून घराचा गाडा तसेच मुलांचे शिक्षण करीत आहेत. प्रतिक्षा (बाली) सूर्यवंशी ही लहानपणापासून वडील पुंजाराम हे कुशन काम करीत असताना लक्ष घालून होती.

पाचवीत असतानाच प्रतिक्षाने कुशन कामात आपले कौशल्य सिद्ध करीत वडीलांना हातभार लावू लागली. त्यानंतर नामपूर येथील मालेगाव रस्त्यावरील गाळ्यात वाहनातील कुशन तयार करण्यासाठी बाप-लेकीने व्यवसाय सुरू केला.

प्रतिक्षाने कुशन कारागीरीसह शिक्षण सुरूच ठेवले असून आज महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे. श्री. पुंजाराम हे व्यवसायात लेकींच्या मदतीने संपूर्ण पंचक्रोशीत नावलौकिक प्राप्त केले.

"वडीलांच्या व्यवसायात मदत करीत प्रतिक्षाने मुलांप्रमाणेच मुलीही प्रत्येक कामात कुशल असल्याचे दाखवत मुलींसाठी एक आदर्श निर्माण केला आहे."- योगेश जगताप

