Nashik Crime News : तरुणाच्या खूनप्रकरणी बापलेकांना जन्मठेप

नाशिक : सातपूर येथील तरुणांच्या खूनप्रकरणी नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपी बापलेकांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.

१४ नोव्हेंबर २०२० रोजी सातपूर येथील विश्वास नगरमधील हनुमान मंदिराजवळ घडलेल्या घटनेमध्ये दोघा आरोपींनी संबलदेव रामसिंगार यादव (वय ३०, रा. विश्वासनगर) याचा खून केला होता. (father son gets life imprisonment in case of murder of youth at satpur Nashik Crime News)

सुकट मोहोदर चौहाण (वय ५८), संदीप सुकट चौहाण (२२), संजय सुकट चौहाण (२५, सर्व रा. विश्वास नगर, नाशिक) अशी आरोपींची नावे आहेत. संगीता संबलदेव यादव यांच्या फिर्यादीनुसार १४ नोव्हेंबर २०२० रोजी संबलदेव याचा साला अमरजित यादव व विशाल यादव यांच्यात वाद सुरु होता.

त्यामुळे संदीप चौहाण याने आरडाओरड का करतात, याचा जाब विचारला. त्यावेळी अमरजित यादव याने हा आमचा व्यक्तिगत विषय असून तू मध्ये का बोलतो असे प्रतित्युत्तर केले. त्याचा राग आल्याने चौहान कुटुंबीयांनी बॅटने संबलदेव यास मारहाण करीत गंभीर जखमी केले.

उपचारादरम्यान १८ नोव्हेंबर रोजी जखमी संबलदेव याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी सातपूर पोलिस ठाण्यात तिघांविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन उपनिरीक्षक टी. एम. राठोड यांनी गुन्ह्याचा तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.

ॲड. सचिन गोरवाडकर यांनी सरकारी पक्षातर्फे युक्तीवाद केला. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार व परिस्थितिजन्य पुराव्यांच्या आधारे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. एस. कुलकर्णी यांनी आरोपींना जन्मठेप व प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

या खटल्यात सहायक पोलिस उपनिरीक्षक डी. एस. काकड, पोलिस नाईक वाय. डी. परदेशी यांनी पैरवी अधिकारी म्हणून कामकाज पाहिले.