नाशिक : नाशिक रोड येथे रविवारी (ता.५) सावकारी जाचाला कंटाळून दोघा भावांनी विषप्राशन (Poisoning) केल्याची घटना घडली होती. (Fed up with moneylenders brothers eat poisoned case crowd started protest on Pune highway case has been filed against them nashik news)

यात एकाचा मृत्यू झाल्याने बिटको कॉलेज समोरील खासगी रुग्णालयात जमा झालेल्या जमावाने अचानक पुणे महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन केले होते.

याप्रकरणी उपनगर पोलिसात विनापरवानगी रास्तारोको करून रहदारी रोखल्याचा ठपका ठेवत महेंद्र गायकवाड याच्यासह १० ते १२ जणांच्या जमावावर गुन्हा दाखल केला आहे.

तसेच, केंद्र सरकारच्या एलआयसी व एसबीआय संदर्भातील धोरणाविरोधात नाशिक काँग्रेस समितीच्या स्थानिक नेत्यांसह पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता. ६) विनापरवानगी आंदोलन केल्याने मुंबई नाका पोलिसांनी माजी मंत्री शोभा बच्छाव, माजी नगरसेविका हेमलता पाटील, बबलू खैरे व शरद आहेर यांच्यासह १५-२० कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले. काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी घोषणा दिल्याने मुंबई नाका पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे.

