Nashik News: फिल्टर प्लांटची युद्धपातळीवर स्वच्छता; वावीसह योजनेतील गावांना मिळणार स्वच्छ पाणी

सिन्नर : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या वावीसह अकरा गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या कोळगाव माळ येथील फिल्टर प्लांटची युद्धपातळीवर स्वच्छता सुरू आहे.

योजनेच्या तलावाने तळ गाठल्यानंतर होणाऱ्या अशुद्ध पाणीपुरवठ्याच्या निषेधार्थ वावी गावातील तरुणांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून शोले स्टाईल आंदोलन केल्यानंतर तहसीलदार, गटविकासाधिकाऱ्यांनी फिल्टर प्लांट शुद्ध करण्याची सूचना दिली होती.

त्यामुळे आता योजनेतील गावांना शुद्ध पाणीपुरवठा होईल, अशी अपेक्षा आहे. (Filter plant cleaning on war footing Villages under scheme will get clean water along with Wavi Nashik News)