MNS News: मराठीत पाट्या लावा नाही, तर 2 हजारांवर दंड! मनसेच्या आंदोलनानंतर येवला नगरपालिका ॲक्शन मोडवर

येवला : शहरातील सर्वच दुकानदारांनी दुकानांच्या पाट्या मराठीत लावाव्यात. त्यासाठी न्यायालय व शासनाने दिलेले निकषही पाळावेत, अन्यथा दुकानातील प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे दोन हजार रुपयांप्रमाणे दंड भरावा लागेल, अशी नोटीस नगरपालिकेने काढली आहे.

त्यामुळे शहरातील सर्वच दुकानदारांना दुकानांच्या पाट्यांचे मातृभाषेत नामकरण करावे लागणार आहे. (put up signs in Marathi you will be fined 2 thousand Yewla municipality on action mode after MNS agitation nashik)