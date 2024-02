Nashik Crime News : अखेर ‘त्या’ शिक्षकाविरोधात सटाणा पोलिसांत गुन्हा दाखल

Nashik Crime News : आदिवासी विकास विभागाकडून जिल्ह्यातील एकलव्य निवासी शाळेतील शिक्षक व वसतिगृह अधीक्षकांच्या गैरप्रकाराबाबत पालकांच्या तक्रारींवर गुन्हा दाखल करण्याची भूमिका घेतली होती.

मात्र, महाराष्ट्र विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नाशिक दौऱ्यात आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेत गुन्हा दाखल न करण्याबाबत विचारणा केली. (Finally case was registered against teacher in Satana police nashik crime news)