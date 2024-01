Nashik Fraud Crime : ‘लतिका’कडे सापडले 11 तोळे सोने; आर्थिक गुन्हेशाखेने घेतली घरझडती

Nashik Fraud Crime : एक हजार ते १२ हजार रुपयांची गुंतवणूकीवर दोन लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्जाचे आमीष दाखवून गोरगरिबांची आर्थिक फसवणुकीचा भांडाफोड झाल्याने आत्तापर्यंत ५०० पेक्षा अधिकांना गंडा घातल्याचे समोर आले आहे.

याप्रकरणाची मुख्य सूत्रधार लतिका खालकार उर्फ लावण्या पटेल हिच्या घरझडतीत ११ तोळे सोने आर्थिक गुन्हेशाखेने जप्त केले आहे. (Financial fraud of poor by showing lure of interest free loans nashik crime news)