Nashik District Bank : राज्य सहकारी बॅंकेकडून जिल्हा बॅंकेला अर्थसहाय्य; प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना

Nashik District Bank : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा परवाना धोक्यात आल्याने ही बॅंक वाचविण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे.

जिल्हा बॅंकेला राज्य सहकारी बॅंकेच्या माध्यमातून कमी व्याजदराने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याची सहमती झाली असल्याचे बोलले जात आहे. (Financing by State Co operative Banks to District Banks nashik news)