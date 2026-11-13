कुसुर व आडसुरेगावला आगीत ३५ ट्रॉली चारा जळून खाक

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आगीत ३५ ट्रॉली चारा जळून खाक
कुसुर, आडसुरेगावला शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान; एक जण गंभीर
सकाळ वृत्तसेवा
येवला, ता.१३ : कुसुर व आडसुरेगाव या दोन गावांमध्ये चाऱ्याला आग लागून सुमारे ३५ ट्रॉली चारा जळून खाक झाला. यात शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून चाऱ्याचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.
कुसूर येथे गुरुवारी (ता.१२) रात्री दहाच्या सुमारास ही घटना घडली. येथील शेतकरी दौलत गायकवाड यांनी जनावरांसाठी मका व बाजरीचा सुमारे २५ ट्रॉली चारा विकत घेऊन साठवून ठेवला होता. मात्र, अचानक शॉर्टसर्किटमुळे या चाऱ्याला आग लागली. आगीने काही क्षणांतच रौद्ररूप धारण केल्याने संपूर्ण चारा भस्मसात झाला. मोठ्या कष्टाने आणि खर्च करून साठवलेला चारा डोळ्यांदेखत जळून खाक झाल्याने गायकवाड यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. युवा नेते संभाजी पवार यांनी घटनास्थळी भेट देत नुकसानीची पाहणी केली. चाऱ्याला आगीच्या घटना वाढत चालल्या असून प्रशासनाने दुष्काळात शेतकऱ्यांची होणारी अडचण लक्षात घेऊन अशा आपत्तीत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी संभाजी पवार यांनी केली.
दुसरी घटना गुरुवारी(ता.१२) रात्री आठच्या सुमारास आडसुरेगाव येथे घडली. येथील शेतकरी सुनील पोपटराव चव्हाण यांचा सुमारे १० ट्रॉली मका चारा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला. चाऱ्याला आग लागल्याचे लक्षात येताच परिसरातील ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत आग विझविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, आगीची तीव्रता अधिक असल्याने संपूर्ण चारा जळून खाक झाला. आग विझविण्याचा प्रयत्न करताना किशोर चव्हाण हे गंभीररीत्या जखमी झाले.
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या दोन्ही घटनांमध्ये एकूण सुमारे ३५ ट्रॉली चारा जळाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आधीच शेतीमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसताना जनावरांसाठी साठवलेला चारा आगीत नष्ट झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर नवे संकट उभे राहिले आहे. शासनाने बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
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