Crime News : "पोलीस आयुक्तांची ओळख आहे..." फटाके विक्रीचा परवाना देण्याच्या नावाखाली १३ लाखांची फसवणूक; नाशिकमध्ये दोघांना अटक

जुने नाशिक: पोलिस आणि महापालिका आयुक्त तसेच अग्निशामक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी माझी ओळख आहे. त्यांच्याकडून फटाके-विक्रीचा परवाना आणि ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवून देईन असे सांगून १३ लाख रुपये घेऊन फसवणूक केली. तसेच एक लाखाची खंडणी मागितल्या प्रकरणी सारंग चांदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..तक्रारदार यांनी मे २०२५ रोजी त्यांचे चालक मोहम्मद रजा शेख यांच्या संपर्कातील संशयित तौसीफ शेख (रा.वडाळागाव) आणि सचिन मोगल (रा.जेलरोड) यांची पोलिस आयुक्त आणि अग्निशमन विभाग तसेच महापालिकेत अधिकारी यांची ओळख असल्याचे भासवून त्यांना फटाके विक्रीसाठी आवश्यक असणारे पोलिस परवाना आणि ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचा दावा केला. त्यांच्याकडे महाराष्ट्र शासनाच्या सही-शिक्का आणि शासकीय मोहोर असलेल्या कागदपत्रांचे दाखले दाखवून चांदे यांचा संशयित यांनी विश्वास संपादन केला. .परवाना बनवण्याच्या कामास प्रारंभ करण्यासाठी तक्रारदार यांनी प्रथम मे महिन्यात संशयित यांना तीन लाखांची रक्कम दिली. नंतर टप्प्याटप्प्याने सुमारे १३ लाख रुपये संशयितांना दिले. मात्र, पैशांच्या मोबदल्यात संशयितांनी प्रत्यक्षात कोणतेही अधिकृत ना हरकत प्रमाणपत्र किंवा परवाना चांदे दिला नाही. त्याऐवजी आणखी रकमेची मागणी केली. आपल्याकडे आणखी रक्कम देण्यास पैसे नसल्याचे सांगताच संशयितांनी त्यांच्यावर दबाव टाकून धमक्या दिल्या. .सचिन मोगल आणि तौसीफ शेख यांनी पोलिस आयुक्तांच्या नावाचा वापर करून दीड लाख रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली, रक्कम दिली नाही तर परवानगी रद्द करण्यासह जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर पोलिस आयुक्तांची सही झाली आहे असे सांगून अतिरिक्त पैशाची मागणी केली..दिवाळी अवघ्या आठ दिवसांवर येऊन ठेपली असताना कुठल्याही प्रकारचा परवाना अथवा ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने आपली फसवणूक झाल्याचे चांदे यांच्या लक्षात येताच त्यांनी घडलेला प्रकार मुंबई नाका पोलिसांना सांगितला. तसेच तक्रारदार यांच्याकडून घेतलेली रक्कम त्यांना परत केली नाही..शहर गुन्हे शाखा युनिट १ पथकाने रविवारी (ता.१९) मध्यरात्री दोघा संशयितांना ताब्यात घेतले. मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल असल्याने दोघांचा ताबा त्यांच्याकडे देण्यात आला. त्यांना सोमवारी (ता.२०) रोजी न्यायालयात हजर केले. त्यांना गुरुवार (ता.२३) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.