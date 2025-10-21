नाशिक

Crime News : "पोलीस आयुक्तांची ओळख आहे..." फटाके विक्रीचा परवाना देण्याच्या नावाखाली १३ लाखांची फसवणूक; नाशिकमध्ये दोघांना अटक

Fake Fireworks Permit Scam Rocks Nashik : नाशिकमध्ये फटाके विक्रीचा परवाना मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून सारंग चांदे या व्यापाऱ्याची १३ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी तौसीफ शेख आणि सचिन मोगल यांना अटक करण्यात आली आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
जुने नाशिक: पोलिस आणि महापालिका आयुक्त तसेच अग्निशामक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी माझी ओळख आहे. त्यांच्याकडून फटाके-विक्रीचा परवाना आणि ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवून देईन असे सांगून १३ लाख रुपये घेऊन फसवणूक केली. तसेच एक लाखाची खंडणी मागितल्या प्रकरणी सारंग चांदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

