Nashik Kho-Kho Indoor Stadium : खो-खो खेळाडूंसाठी खुशखबर! नाशिकमध्ये उभारणार राज्याचे पहिले 'इनडोअर' क्रीडासंकुल

नाशिक: खेळाडूंमध्ये क्षमता असून, त्यांना प्रोत्साहन, पाठबळ देण्यासाठी राज्य शासन नेहमीच सज्ज आहे. त्यादृष्टीने पायाभूत सुविधांचा विकास साधला जात आहे. महाराष्ट्रातील पहिले खो-खो बंदिस्त क्रीडासंकुल (इनडोअर स्टेडियम) नाशिकमध्ये उभारले जाईल, अशी घोषणा क्रीडामंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी शनिवारी (ता. १५) केली..पंचवटीतील मीनाताई ठाकरे विभागीय क्रीडासंकुल येथे आयोजित १९ वर्षांखालील शालेय राज्यस्तरीय खो-खो स्पर्धेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते आनंद खरे, जिल्हा खो-खो असोसिएशनचे मंदार देशमुख, ऑलिंपिकपटू दत्तू भोकनळ, आंतरराष्ट्रीय कबड्डीपटू आकाश शिंदे, आंतरराष्ट्रीय धावपटू संजीवनी जाधव, भूमिका नेहते, क्रीडा उपसंचालक स्नेहल साळुंखे, विशेष कार्यकारी अधिकारी रवींद्र नाईक, जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुनंदा पाटील, क्रीडा अधिकारी अविनाश टिळे, सर्वेश देशमुख आदी उपस्थित होते..मंत्री ॲड. कोकाटे यांनी नाशिक जिल्हा खो-खो असोसिएशन आणि (स्व.) सुरेखाताई भोसले निवासी खो-खो प्रबोधिनीचे कौतुक केले. शासन त्यांच्या पाठीशी भरभक्कम उभे राहील, याची ग्वाही देत खेळाडूंना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या..Maharashtra U23 Cricket: दिग्विजय पाटीलचे शतक! महाराष्ट्र संघाकडून बिहारला पराभवाचा धक्का.स्पर्धेत २७५ खेळाडूंचा सहभागराज्यातील आठ विभागांतील २७५ खेळाडू आणि २५ अधिकारी या स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत. स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी शनिवारी आठ सामने खेळविण्यात आले. नाशिक विभागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वाय. डी. बिटको कन्या शाळेच्या संघाने आपल्या पहिल्या सामन्यात छत्रपती संभाजीनगरचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जालना संघाचा डावाच्या फरकाने पराभव करून विजयी सलामी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.