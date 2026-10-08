सौदीतील तणावाचा विमानसेवेला फटका
रियाधला जाणारी एअर इंडिया, इंडिगो, एअर इंडिया एक्स्प्रेसची उड्डाणे १० ऑक्टोबरपर्यंत रद्द
नवी दिल्ली, ता. ८ : मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एअर इंडिया, इंडिगो आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेसने रियाधला जाणारी आणि रियाधहून सुटणारी उड्डाणे १० ऑक्टोबरपर्यंत रद्द केली आहेत. प्रवाशांना तिकिटाचा पूर्ण परतावा किंवा विनामूल्य प्रवासाचे पुनर्नियोजन करण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे. लुफ्थांसा समूहानेही रियाधची उड्डाणे १६ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे.
इराणसमर्थित हौथी बंडखोरांनी अलीकडच्या काळात सौदी अरेबियातील विमानतळ, लष्करी तळ आणि तेल प्रकल्पांना लक्ष्य करण्याच्या धमक्या दिल्या आहेत. गुरुवारी सकाळी रियाधच्या दिशेने हल्ला झाल्याचा दावा हौथींनी केला. त्यांच्या लष्करी प्रवक्त्याने रियाध विमानतळावर दोन क्षेपणास्त्रे डागल्याचे, तसेच नजरान विमानतळ आणि खामिस मुशैत येथील हवाई तळावरही हल्ला केल्याचे सांगितले.
रियाधमधील किंग खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळानेही प्रवाशांना विमानतळाकडे रवाना होण्यापूर्वी संबंधित विमान कंपनीशी संपर्क साधून उड्डाणाची सद्यःस्थिती तपासण्याचे आवाहन केले आहे. गुरुवारी सकाळी सौदीच्या राजधानीत अनेक स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. विमानतळावर उभ्या असलेल्या एका विमानातून धूर निघताना दिसल्याचेही वृत्त आहे.
जागतिक विमान वाहतूक निरीक्षण करणाऱ्या फ्लाइटरडार२४च्या माहितीनुसार, गुरुवारी रियाधला जाणारी अनेक आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे रद्द करण्यात आली. विमान वाहतूक विश्लेषण कंपनी सिरियमच्या आकडेवारीनुसार, भारतीय वेळेनुसार गुरुवारी सायंकाळपर्यंत रियाध विमानतळावरून होणाऱ्या सुमारे ४९.७ टक्के उड्डाणे रद्द झाली होती. शुक्रवारी सौदीतील विविध विमानतळांवर आणखी ३१ उड्डाणे रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, बुधवारी सौदी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हौथींनी रियाध आणि अब्हा विमानतळांवर केलेल्या हल्ल्यांत तीन जणांचा मृत्यू झाला. सौदी अरेबिया आणि मित्रदेशांच्या सैन्याने हौथींविरोधात मोठी लष्करी कारवाई सुरू केल्यानंतर या संघर्षातील हे पहिले मृत्यू असल्याचे सांगण्यात आले.