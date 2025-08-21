Nasik Godavari River : गुजरातच्या आमदारांच्या गाड्या गोदावरीत अडकल्या; अग्निशमन दलाने वाचवल्या

पंचवटी: नाशिकमध्ये मध्यरात्रीपासून सुरू असलेल्या संततधारेमुळे गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढला आहे. यामुळे गोदावरी नदीची पातळी वाढली. पाण्याच्या प्रवाहामुळे रामतीर्थ वाहनतळावर उभ्या असलेल्या गुजरातच्या आमदारांच्या गाड्या आणि इतर दुचाकी अडकल्या होत्या, ज्यांना अग्निशमन दलाने सुरक्षित स्थळी हलविले..बुधवारी सकाळीच अग्निशमन दलाने रामतीर्थ वाहनतळासह गोदाघाटावर उभ्या असलेल्या वाहनांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मध्यरात्रीपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे पाण्याची पातळी अचानक वाढली. होळकर पुलाच्या खालून चक्रधर स्वामी मंदिराच्या दिशेने पाण्याचा वेग जास्त होता, नेमक्या याच ठिकाणी उभ्या असलेल्या गुजरातच्या विधानसभा सदस्यांच्या तीन ते चार इनोव्हा गाड्या आणि गुजरात पोलिसांची एक गाडी या प्रवाहात अडकल्या. .अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तत्काळ बचावकार्य सुरू केले आणि ही सर्व वाहने बाहेर काढून सुरक्षितस्थळी नेली. यावेळी अग्निशमन दलाचे संजय कानडे, एस. पी. बेंद्रे, एम. एच. गायकवाड, आय. ए. पानसरे, जाधव, बनकर, आणि इतर ट्रेनी फायरमन उपस्थित होते..Sangli Rain Update: मिरजेत ‘कृष्णे’ची पातळी पन्नास फूट; नदीघाटावरील १५० जनावरांचे स्थलांतर.नागरिकांना सतर्कतेचा इशारादिवसभर पाऊस सुरू असल्याने, अग्निशमन दल पंचवटी विभागाकडून नागरिकांना आणि पर्यटकांना लाऊडस्पीकरद्वारे सतर्कतेचा इशारा दिला जात होता. तसेच, चक्रधरस्वामी आश्रम आणि खंडेराव महाराज मंदिराच्या जवळ उभ्या असलेल्या दुचाकी व चारचाकी गाड्या त्यांच्या मालकांना सूचना देऊन काढून घेण्यास सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.