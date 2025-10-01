Agriculture News : नाशिक विभागात १० लाख हेक्टरवरील पिके पाण्यात; दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर बळीराजावर निसर्गाचा कोप

नाशिक: विभागात संपूर्ण सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे १० लाख २३ हजार १४३ हेक्टरवरील शेतीपिके पाण्यात गेली आहेत. कपाशी, मका, सोयाबीन, कांद्याला सर्वाधिक फटका बसला. दसरा- दिवाळीच्या तोंडावर निसर्ग कोपल्याने बळीराजावर संकट उभे ठाकले. शेतात पाण्याखाली गेलेली पिके पाहून त्याच्या डोळ्यांत अश्रू तरळत आहेत. .सप्टेंबर हा महाराष्ट्रासाठी पावसाचे संकट घेऊन आला. परतीच्या पावसामुळे राज्यात हाहाकार उडालेला असताना नाशिक विभागही त्याच्या तडाख्यात सापडला आहे. विभागातील पाचही जिल्ह्यांत १ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान अतिवृष्टीची नोंद झाली. काही महसूल मंडलांत तर तासाभरात ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. त्यामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. पावसाच्या उघडिपीनंतर महसूल विभाग बांधावर जाऊन नुकसानीचे पंचनामे करीत आहे..विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील तीन हजार ८२८ गावांमधील तब्बल १० लाख २३ हजार १४३ हेक्टरवरील पिकांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. तब्बल दोन लाख ७५ हजार ६८३ हेक्टरवरील कपाशीचे पीक सडले. दोन लाख ६३ हजार ६८० हेक्टर मका आणि एक लाख ५९ हजार ४७६ हेक्टर सोयाबीन पाण्याखाली गेले. ९८ हजार ५६७ हेक्टर कांद्याला अतिवृष्टीने तडाखा दिला आहे..या व्यतिरिक्त इतरही पिके, फळे व भाजीपाल्याचे नुकसान झाले. सप्टेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात पावसाचा जोर होता. परिणामी, ठिकठिकाणी शेती पाण्याखाली गेली आहे. अद्यापही काही शेतांमध्ये पाणी कायम आहे..पीक पाहणीला मुदतवाढविभागाने खरीप हंगाम २०२५ मधील पीक पाहणी संदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आज निर्देश दिले आहेत. राज्यात मोठ्या प्रमाणात झालेली अतिवृष्टी आणि दुबार पेरणी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे यापूर्वीही शेतकऱ्यांच्या पीक पाहणीसाठीचा कालावधी दोन आठवड्यांनी वाढवण्यात आला होता. सर्व सहायक प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पीक पाहणी करत आहेत. .Asia Cup Controvarsy : तासभर 'Cartoon' सारखा उभा होतो ! मोहसिन नक्वी म्हणाले, आता तर सूर्यकुमारने स्वतः येऊन ट्रॉफी घेऊन जावी.बहुतांश वेळा गावांपासून लांब राहणाऱ्या शेतकऱ्यांची पीक पाहणी शिल्लक राहिलेली असते आणि शेतकरी उपलब्ध नसल्यामुळे पाहणी सहायकामार्फत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सहायकाने केलेल्या पीक पाहणीची शंभर टक्के तपासणी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांनी करणे अनिवार्य आहे. ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतरच मंजूर पीक पाहणीची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर प्रसिद्ध होते. त्यामुळे १०० टक्के पीक पाहणी पूर्ण करण्याची दक्षता घेण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.