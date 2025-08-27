Nashik News : गणेशोत्सवात फुलांचे दर कडाडले; संततधार पावसामुळे आवक घटली

नाशिक: हरतालिका, त्यानंतर गणरायाचे आगमन यामुळे सर्वच प्रकारच्या फुलांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. मात्र संततधारेने सर्वच प्रकारची फुले खराब झाल्याने मागणीपेक्षा पुरवठ्यात घट झाली आहे. त्यामुळे झेंडूसह सर्वच प्रकारच्या फुलांना सोन्याचे मोल आले असून, ते सद्या ‘भाव’ खाऊन जात आहेत..शहरात गोदाघाटावर पारंपरिक फुलबाजार भरतो. याठिकाणी नाशिक तालुका, जिल्ह्यासह अहिल्यानगर, पुणे जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर फुलांची आवक होते. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधारेनंतर आधीच नाजूक असलेल्या फुलशेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे आवक मोठ्या प्रमाणावर मंदावली आहे..गत महिन्यात श्रावणामुळे फुलांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली होती. आता गणेशोत्सवातही फुलांच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यातच आवक मंदावल्याने पुढील काळात दर तेजीतच राहण्याची शक्यता जानोरी येथील फुलउत्पादक राजाराम घुमरे यांनी व्यक्त केली..फुलांचे सर्वसाधारण दरझेंडू क्रेट्स- ४०० ते ५००, निशिगंध- २५० ते ३००, सफेद शेवंती- २०० ते २४०, मोगरा- १००० ते १२००, गुलाबाची जुडी- ४० ते ५०, लिली बंडल- ३० ते ४०, मखमल- ५० ते ६० रुपये गाठोडे, पॉलिहाऊसमध्ये पिकविलेला गुलाब- २०० ते ३०० (वीस नग)..Nashik Ganeshotsav 2025 : नाशिकमध्ये गणरायाच्या आगमनाचा उत्साह शिगेला, बाजारपेठा गजबजल्या.संततधारेमुळे पुढील काळात फुलांच्या मागणीत वाढ व आवकेत घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दिवाळीपर्यंत फुलांचे दर तेजीतच राहण्याची शक्यता आहे.- किसन शिंदे, फुलउत्पादक, पळसे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.