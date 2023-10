Nashik News : पितृपक्षाच्‍या कालावधीत बाजारपेठेत काहीशी मरगळ आलेली असताना आता व्‍यावसायिकांना ग्राहकांचे वेध लागले आहेत.

नवरात्रोत्‍सवापासून तर दिवाळी व नववर्षापर्यंत खरेदीचा ओघ सुरू राहणार असल्‍याचे दालन, दुकाने ग्राहकांच्‍या स्‍वागतासाठी सज्‍ज झाले आहेत.

खरेदीच्‍या उत्‍सवाला विविध योजनांचा तडका मिळणार असल्‍याचे ग्राहकांचा आनंद द्विगुणित होण्यास मदत होईल. (flurry of shopping festival plans Chaitanya will circulate in market from Navratri festival to Diwali nashik)

यंदा प्रत्‍येक सणाला खरेदीदारांमध्ये अमाप उत्‍साह बघायला मिळत आहे. नुकताच झालेल्‍या गणेशोत्‍सवानिमित्त बाजारपेठेत मोठी उलाढाल झाली होती. परंतु पितृपक्षात काही प्रमाणात बाजारपेठ थंडावली होती.

आता सर्वपित्री अमावस्‍येनंतर बाजारात पुन्‍हा चैतन्‍य संचारणार आहे. ग्राहकांचे स्‍वागत करण्यासाठी व्‍यावसायिक, कंपन्‍यांच्‍या दालनांमध्ये आकर्षक सजावट केली आहे.

सरकारीसह खासगी क्षेत्रातून बोनसच्‍या घोषणांना सुरवात झालेली असल्‍याने खरेदीला प्रतिसाद मिळत आहे. यामुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये चांगल्‍या उलाढालीचे संकेत मिळत आहे.

ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना उपलब्‍ध आहेत. सुवर्णपेढ्यांकडून घडवणूकीवर २५ टक्क्‍यांपर्यंत सूट दिली जाते आहे.

तर ऑटोमोबाईल क्षेत्रात वाहन खरेदीवर कॅश डिस्‍काउंट, एक्स्चेंज बोनस यासारख्या योजनांनी ग्राहकांना आकर्षित केले जाते आहे.

इलेक्‍ट्रॉनिकच्‍या बाजारपेठेत शून्‍य डाउनपेमेंटपासून ते शून्‍य व्‍याजदरावरील कर्जपुरवठा ग्राहकांना उपलब्‍ध असणार आहे. सणासुदीमुळे बांधकाम क्षेत्राच्‍या अपेक्षादेखील उंचावल्‍या असून, सर्वसमावेशक किमतीत सदनिका उपलब्‍ध करून दिल्‍या जात आहेत.

व्‍यावसायिकांकडून ऑनलाइनला टक्‍कर

सध्या विविध ई- कॉमर्स साइट्‌सतर्फे सेल सुरू असून, सवलतीच्‍या दरात वस्‍तूंची विक्री केली जाते आहे. या ऑनलाइन मार्केटला स्‍थानिक व्‍यावसायिक, कंपन्‍यांच्‍या दालनाकडून टक्‍कर दिली जाते आहे.

ऑनलाइन इतक्‍याच कमी दरात वस्‍तू विक्री करताना ग्राहकांचे मन वळविण्याचा प्रयत्‍न केला जात आहे.

"यंदा पितृपक्षातही ग्राहकांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे. वाढत्‍या मागणीमुळे सोन्‍याच्‍या दरांमध्ये काही प्रमाणात वाढ होत असली तरी, उत्‍सवकाळात ग्राहकांचा उत्‍साह कायम राहण्याचा अंदाज आहे. नवरात्रोत्‍सवापासून दिवाळीपर्यंत तेजीची स्‍थिती राहील."

- योगेश्‍वर दंडे, संचालक, गोविंद दंडे ॲण्ड सन्‍स.

"नवरात्रोत्‍सवापासून दिवाळीपर्यंत मूहूर्तानुसार वाहन खरेदीसाठी अनेक ग्राहकांनी आगाऊ बुकिंग केलेली आहे. पूर्वनोंदणी केलेल्‍या ग्राहकांना वाहन उपलब्‍ध करून देण्यास प्राधान्‍य असणार आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी हा उत्‍सव कालावधी सकारात्‍मक ठरणार आहे."

- सोनल चौधरी, संचालक, उज्‍ज्‍वल ग्रुप.