Nashik News : सुरक्षित अन्न खा, आरोग्य जपा; नाशिक ‘एफडीए’ची सणासुदीच्या काळात विशेष मोहीम

Food Safety Drive Launched in Nashik for Diwali Festival : नागरिकांना सुरक्षित आणि ताजे अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने विशेष मोहिम राबवणार आहे.
नाशिक: सणासुदीच्या काळात नागरिकांना सुरक्षित आणि ताजे अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने विशेष मोहिम राबवणार आहे. याबाबत मिठाई विक्रेते व नागरिकांनी दक्षता घेण्याचे आवाहन नाशिकचे सहआयुक्त दिनेश तांबोळी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

