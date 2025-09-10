Nashik News : सुरक्षित अन्न खा, आरोग्य जपा; नाशिक ‘एफडीए’ची सणासुदीच्या काळात विशेष मोहीम

नाशिक: सणासुदीच्या काळात नागरिकांना सुरक्षित आणि ताजे अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने विशेष मोहिम राबवणार आहे. याबाबत मिठाई विक्रेते व नागरिकांनी दक्षता घेण्याचे आवाहन नाशिकचे सहआयुक्त दिनेश तांबोळी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे..अन्न व्यवसायिकांनी कच्चे अन्नपदार्थ व खवा फक्त परवानाधारक किंवा नोंदणीधारक अन्न व्यावसायिकांकडून खरेदी करावे व खरेदीबिले ठेऊन ठेवावीत. विक्री बिलावर अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ अंतर्गत प्राप्त परवाना व नोंदणी क्रमांक नमूद करणे अनिवार्य आहे. .अन्न पदार्थ तयार करताना पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर करावा, स्वच्छ व सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी. कामगारांची त्वचा व संसर्गजन्य रोगापासून मुक्तता सुनिश्चित करण्यासाठी वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक आहे. मिठाई तयार करताना फुडग्रे खाद्यरंग १०० पीपीएमच्या आत वापरण्याचा सल्ला दिला गेला आहे. .बंगाली मिठाई ८ ते १० तासांत सेवन करण्याचे निर्देश पॅकेजिंगवर असावेत, तसेच स्पेशल बर्फी तयार करण्यासाठी बर्फाचा वापर टाळावा. माशांपासून तयार केलेले पदार्थ जाळीदार झाकण आणि बंदिस्त शोकेसमध्ये साठवावेत, तर फरसाण तयार करताना वापरण्यात येणारे तेल २ ते ३ वेळा वापरावे, त्यानंतर ते बायोडिझेल कंपन्यांकडे द्यावे..नागरिकांनी घ्यावयाची काळजीनागरिकांनी मिठाई, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ फक्त नोंदणी, परवानाधारक आस्थापनांकडून खरेदी करावेत. उघड्यावरच्या फेरीवाल्यांकडून खरेदी टाळावी. खरेदी करताना मुदतीची तारीख तपासावी. माव्यापासून बनविलेली मिठाई २४ तासांत, बंगाली मिठाई आठ ते दहा तासांत सेवन करावी व योग्य तापमानावर साठवावी. मिठाईवर बुरशी दिसल्यास किंवा चवीत फरक जाणवल्यास ती नष्ट करावी..BCCI banana expense controversy : ३५ लाखांची केळी! उच्च न्यायालयाने BCCI ला पाठवली नोटीस, जाणून घ्या नेमकं काय प्रकरण.येथे करा तक्रारअन्न व औषध प्रशासनाची ही मोहीम दिवाळीपर्यंत सुरू राहणार असून, नागरिकांना सुरक्षित व निर्भेळ अन्न उपलब्ध व्हावे, यासाठी प्रशासन सतत दक्षता घेणार आहे. अधिक माहितीसाठी टोल फ्री क्रमांक १८००२२२३६५ किंवा अधिकृत संकेतस्थळावर संपर्क साधावा. अन्नपदार्थांच्या तक्रारी असल्यास एफओएससीओएस प्रणालीवर ऑनलाइन तक्रार करता येईल, असे सहआयुक्त दिनेश तांबोळी यांनी आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.