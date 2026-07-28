Nashik Crime: लाचप्रकरणात तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक अडचणीत; एसीबीने तिघांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला

येवला : तालुका पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात आरोपी न करण्यासाठी व अटक टाळून मदत करण्याच्या मोबदल्यात चार लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक हर्षवर्धन बहीर यांच्यासह अन्य दोघांविरुद्ध तालुका पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.हर्षवर्धन बहीर यांची येथून श्रीरामपूर (जि. अहिल्यानगर) पोलिस ठाण्यात बदली झाल्यानंतरही तक्रारदाराच्या तक्रारीची दखल घेऊन एसीबीने चौकशी केली. पाटोदा येथील एका गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी बहीर यांनी मध्यस्थांमार्फत लाचेची मागणी केल्याचे पडताळणीत निष्पन्न झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. .तक्रारदाराच्या भावाला एका गुन्ह्यात आरोपी न करण्यासाठी व अटक टाळण्यासाठी सुरुवातीला चार लाख रुपयांची मागणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तक्रारीनंतर एसीबीने पडताळणी केली असता आरोपींनी लाचेच्या रकमेत तडजोड करून दोन लाख ५० हजार रुपये स्वीकारण्याची तयारी दर्शविल्याचे उघड झाले, तसेच या व्यवहाराचा भाग म्हणून ९ एप्रिल २०२६ रोजी बहीर यांच्यासाठी ५० हजार रुपये एका मध्यस्थाने फोन-पेच्या माध्यमातून स्वीकारल्याचे तपासात समोर आले. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.उपलब्ध पुरावे आणि सखोल चौकशीनंतर सोमवारी (ता.२७) नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तालुका पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ तसेच भारतीय न्यायसंहितेतील संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचा पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अधिकारी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.