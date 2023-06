Nashik Crime News : गाळ्याला भगदाड पाडून रंगाचे डब्बे चोरणाऱ्या चौघांना अटक

By

Nashik News : अंबड हद्दीतील चुंचाळे शिवारात शॉपिंग सेंटरमधील गाळ्याच्या पाठीमागे भगदाड पाडून रंगाचे डब्बे व साहित्य चोरी करणार्या चौघांना अंबड पोलिसांनी अटक केली आहे. याप्रकरणी अंबड पोलिसात गुन्हा दाखल आहे.

कृष्णा राजेंद्र गाडे, गौरव रमेश गाडे, रमेश काशिनाथ गाडे, सुजाता कैलास गाडे असे अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत. (Four arrested for stealing paint boxes by vandalizing street Nashik Crime News)

माणिकराव निवृत्ती सोनवणे (रा. प्रियंका हिल, महात्मानगर, अंबड) यांच्या फिर्यादीनुसार, अंबड लिंक रोडवरील चुंचाळे शिवारातील लक्ष्मण टाऊनशिपमध्ये शुभम शॉपिंग सेंटर असून, यातील १३ आणि १४ क्रमांकांचे गाळे सानेवणे यांचे आहेत.

यातील १४ क्रमांकाच्या गाळ्याला पूर्वेच्या बाजूने एक मोठे भगदाट पाडून संशयित चोरट्यांनी आत प्रवेश केला. तसेच, गाळ्यात असलेले १५ हजार रुपयांचे सिलबंद रंगाचे डब्बे, ३ हजार रुपयांचे सिमेंटच्या गोण्या,१० हजार रुपयांची पिओपीच्या गोण्या व १५ हजार रुपयांचे लिफ्टचे सामान चोरू नेले.

याप्रकरणी अंबड पोलिसात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, उपनिरीक्षक नईद शेख हे तपासर करीत आहेत.

