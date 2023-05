Nashik Crime News : सलग 2 दिवस एकाच घरात चोरी

By

Nashik Crime News : पिंपळचौक परिसरात एकाच घरात सलग दोन दिवस चोरी झाल्याची घटना घडली. जयश्री चंद्रकांत सांबरे यांच्या बंद घरात प्रकार घडला. घरातील हजारो रुपयांची पितळी भांडी चोरीस गेले आहे. (Theft in same house for 2 consecutive days Nashik Crime News)

भद्रकाली पिंपळ चौक येथे जयश्री सांबरे यांचे जुने घर आहे. सध्या कुटुंबीयांसह अन्य ठिकाणी वास्तव्यास आहे. जुने घर बंद असते. त्यात त्यांचे पूर्वजात जुने पितळी भांडे तसेच, काही लोकांच्या वस्तू ठेवण्यात आल्या आहे.

शुक्रवारी(ता.२८) रात्रीच्या सुमारास बंद घरात प्रवेश करून अज्ञात संशयिताकडून चोरी करण्यात आली. घरासमोरील पत्र्याच्या डीपीवर चढून संशयितांनी घराच्या आवारात प्रवेश केला. घरातील काही भांडे चोरून नेले.

त्यांनी पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. भद्रकाली गुन्हेशोध पथकाने घटनास्थळी दाखल होत पाहणी केली. दुसऱ्या दिवशी रात्रीच्या सुमारास संशयितांनी पुन्हा त्याच घरात चोरी करत अन्य भांडे आणि लोखंडी वस्तू चोरी केल्या.

पोलिसांनी परिसरातून सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतले आहे. त्यात संशयित कैद झाले आहे. संशयितांमध्ये दोन मुलींचा समावेश असल्याचे फुटेजवरून स्पष्ट होत आहे. पोलिस संशयितांचा शोध घेत आहे.

घटनास्थळावरून हाकेच्या अंतरावर भद्रकाली पोलिस ठाणे अंतर्गत त्र्यंबक पोलिस चौकी आहे. असे असताना संशयितांनी सलग दोन दिवस एकाच घरात चोरी केल्याने परिसरातील नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. गुन्हेगारांमध्ये पोलिसांची भीती राहिलेली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.