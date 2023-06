Nashik Accident News: आयशरच्या धडकेत शिवसैनिक तिडकेसह चौघे जखमी

By

Nashik Accident News : सातपूर त्र्यंबकेश्वर रस्त्यालगत कुबेर स्वामी पेट्रोलपंपाशेजारी वडाच्या झाडाखाली शिवसैनिक गोकूळ तिडके व त्यांचे मित्र उभे असताना भरधाव वेगात आलेल्या मद्यधुंद अवस्थेतील आयशर चालकांनी चौघांना उडवल्याची घटना समोर आली आहे. (Four injured including Shiv Sainik Tidke in collision with Eicher Nashik Accident News)

त्र्यंबक रोडवरील कुबेर स्वामी प्रेट्रोलपंप शेजारील असलेल्या वडाच्या झाडाखाली दुचाकीजवळ (एमएच-१५-ईडी-१७२९) व एमएच-१५-डीई- ६२२९) शिवसैनिक गोकूळ तिडके, नकुल विधाते, पिंटू ऊर्फ खली व अजून एक , असे चौघे गप्पा मारत थांबले होते.

शुक्रवारी (ता.२३) दुपारी साडेतीनच्या दरम्यान अचानक मद्यधुंद अवस्थेतील आयशर चालकाने या चौघांना उडवले. यात तिडके व विधाते हे गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले आहे. पुढील कारवाई सातपूर पोलिस करत आहेत