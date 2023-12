Nashik Accident News: शहरात विविध अपघातांत चौघांचे मृत्यू

नाशिक : शहर परिसरात वेगवेगळ्या अपघातात ३ पादचाऱ्यांसह चौघांचे मृत्यू झाले. आहे. नांदूर नाका भागातील भाऊसाहेब उद्धव साळुंके (३१, मुळ रा. गोलटगाव ता. जि. संभाजीनगर हल्ली जनार्दननगर, नांदूर नाका) यांना २७ नोव्हेंबरला संत जनार्दन स्वामी पूल परिसरात पाठीमागून भरधाव कारने (एमएच- १४- केएस- ९९७५) जोरदार धडक दिली होती.

या अपघातात साळुंके यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी संतोष सराटे (रा. मखमलाबाद) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अज्ञात कारचालकाविरुद्ध आडगाव पोलिस ठाण्यात अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Four killed in various accidents in city Nashik News)